我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭帥正義值多少錢？WTA停辦「中國女網賽」的代價

舊金山加大華裔醫師定序 發現美首例Omicron

加州續禁用槍枝高容量彈匣

編譯組／綜合報導
聯邦上訴法院維持加州禁用高容量彈匣法令。（美聯社）
聯邦上訴法院維持加州禁用高容量彈匣法令。（美聯社）

聯邦第九巡迴上訴法院11月30日以七票同意、四票反對，推翻先前聯邦地區法院裁決，重新恢復加州禁止使用高容量彈匣法規。法庭決議文指出，加州州府法規並沒有禁止使用武器，只是限制槍械彈匣容量。

七名支持加州政令的上訴法官表示，限制高容量彈匣只些微影響到「自衛性」重點。此外沒有證據顯示，由於彈匣容量不夠，無法保衛自己以及家人，此外，限制彈匣容量亦可救人性命。

加州州府禁止容量超過10顆子彈的彈匣。去年法院裁決，加州政府對高容量彈匣禁令，觸犯美國憲法保護槍械持有權的規定。

反對加州限制彈匣容量政令的集團表示，將繼續向聯邦最高法院提出上訴。支持槍械集團試圖將全案推往保守的最高法院，一些最高法院法官為前總統川普任命。

舊金山聯邦上訴法庭11名法官中，布馬泰法官 (Judge Patrick Bumatay) 為川普所任命，他反對禁止高容量彈匣。布馬泰表示，許多美國人使用高容量彈匣保護自己與家人。他接著表示，好幾百萬美國人擁有這種高容量彈匣。現在美國最暢銷的槍械，都是使用這種高容量彈匣。如果這道加州法令通行全國，美國民眾目前使用的彈匣，約有一半將遭政府查收。另外有兩名反對加州禁令的法官論點與布馬泰一致。

第九聯邦上訴法院小組爭辯重點是採取何種法律標準，結果大多數法官選擇較嚴格的標準，指出美國憲法第二條修正案保障槍械持有權，加州高容量彈匣禁令只對第二修正案產生輕微影響。保護槍械持有權團體希望美國最高法院能採取比較寬鬆的標準。

加州來福槍與手槍公會主席米契爾 (Chuck Michel) 表示，上訴法院11名法官推翻先前法院裁決，對此他一點也不感到驚異，田為11位法官中有七名是民主黨總統任命。

史丹福大學法學院教授東納修 (John Donohue) 則表示，最高法院在民眾槍械持有權遭嚴重侵犯時，才會加入干預，目前只是禁止使用超過10顆子彈以上的彈匣。

加州 川普 史丹福大學

上一則

僑領之子謝昀融 勇奪世界武術太極賽雙冠軍

下一則

入室搶劫？著名音樂人妻子 比佛利山家中中彈亡

延伸閱讀

特斯拉總部正式遷德州 臉書擴大矽谷辦公區

特斯拉總部正式遷德州 臉書擴大矽谷辦公區
馬斯克搬去德州真正原因曝光 原來是省錢達人

馬斯克搬去德州真正原因曝光 原來是省錢達人
獲拜登提名紐約聯邦法官 華裔法官何戴爾遭砲轟

獲拜登提名紐約聯邦法官 華裔法官何戴爾遭砲轟
最高法院將審密州禁墮胎令 潘斯籲推翻羅訴韋德案

最高法院將審密州禁墮胎令 潘斯籲推翻羅訴韋德案
清查非法行為 EDD緊急補件需要哪些材料？

清查非法行為 EDD緊急補件需要哪些材料？
開放超過55條雪道 大熊湖滑雪場 12.2開啟滑雪季

開放超過55條雪道 大熊湖滑雪場 12.2開啟滑雪季

熱門新聞

洛杉磯Canoga 公園區的Nordstrom商場遭團夥打劫，警察和保安勘查現場。（ABC7）

洛杉磯Nordstrom商場又遭團夥搶劫 歹徒首用化學噴霧

2021-11-25 15:41
南北加州這波集體搶劫歪風，華人有可能是最大的受害者。(亞凱迪亞市警局FB)

加州集體搶劫成風 華人首當其衝 洛檢察長賈斯康 被指罪魁禍首

2021-11-25 02:20
美國疫情苦、治安差，洛杉磯華人放棄綠卡帶女兒返鄉。。（unsplash.com）

疫情苦、治安差 華人棄綠卡帶女兒返鄉讀書

2021-11-30 02:19
南海岸購物中心22日晚一家餐廳遭劫匪。(警方提供）

南海岸廣場餐廳 群匪持槍搶食客

2021-11-24 02:19
11月27日凌晨三時，三名嫌疑人破門闖入阿市一家冰淇淋店。（監控視頻截屏）

打砸搶蔓延至南加 阿罕布拉市商家遭洗劫 視頻全都錄

2021-12-01 02:20
在入室搶劫中喪生的Jacqueline Avant，是Clarence Avant的妻子。（美聯社）

著名音樂人妻子在洛縣家中遭入室搶劫中彈身亡

2021-12-01 16:07

超人氣

更多 >
唐騮千夫婦捐1.25億 大都會博物館最大筆捐款

唐騮千夫婦捐1.25億 大都會博物館最大筆捐款
全美首例 加州發現Omicron確診病患

全美首例 加州發現Omicron確診病患
愛荷華夫婦中國蜜月時購入 這塊「明朝地毯」拍出779萬

愛荷華夫婦中國蜜月時購入 這塊「明朝地毯」拍出779萬
嚴防Omicron擬新規…所有人來美前一天檢測、自主隔離七天

嚴防Omicron擬新規…所有人來美前一天檢測、自主隔離七天
密州高中校園槍擊 15歲兇嫌面臨4項一級謀殺罪

密州高中校園槍擊 15歲兇嫌面臨4項一級謀殺罪