加州續禁用槍枝高容量彈匣

聯邦上訴法院維持加州禁用高容量彈匣法令。（美聯社）

聯邦第九巡迴上訴法院11月30日以七票同意、四票反對，推翻先前聯邦地區法院裁決，重新恢復加州 禁止使用高容量彈匣法規。法庭決議文指出，加州州府法規並沒有禁止使用武器，只是限制槍械彈匣容量。

七名支持加州政令的上訴法官表示，限制高容量彈匣只些微影響到「自衛性」重點。此外沒有證據顯示，由於彈匣容量不夠，無法保衛自己以及家人，此外，限制彈匣容量亦可救人性命。

加州州府禁止容量超過10顆子彈的彈匣。去年法院裁決，加州政府對高容量彈匣禁令，觸犯美國憲法保護槍械持有權的規定。

反對加州限制彈匣容量政令的集團表示，將繼續向聯邦最高法院提出上訴。支持槍械集團試圖將全案推往保守的最高法院，一些最高法院法官為前總統川普 任命。

舊金山聯邦上訴法庭11名法官中，布馬泰法官 (Judge Patrick Bumatay) 為川普所任命，他反對禁止高容量彈匣。布馬泰表示，許多美國人使用高容量彈匣保護自己與家人。他接著表示，好幾百萬美國人擁有這種高容量彈匣。現在美國最暢銷的槍械，都是使用這種高容量彈匣。如果這道加州法令通行全國，美國民眾目前使用的彈匣，約有一半將遭政府查收。另外有兩名反對加州禁令的法官論點與布馬泰一致。

第九聯邦上訴法院小組爭辯重點是採取何種法律標準，結果大多數法官選擇較嚴格的標準，指出美國憲法第二條修正案保障槍械持有權，加州高容量彈匣禁令只對第二修正案產生輕微影響。保護槍械持有權團體希望美國最高法院能採取比較寬鬆的標準。

加州來福槍與手槍公會主席米契爾 (Chuck Michel) 表示，上訴法院11名法官推翻先前法院裁決，對此他一點也不感到驚異，田為11位法官中有七名是民主黨總統任命。

史丹福大學 法學院教授東納修 (John Donohue) 則表示，最高法院在民眾槍械持有權遭嚴重侵犯時，才會加入干預，目前只是禁止使用超過10顆子彈以上的彈匣。