洛杉磯聖誕點燈 久違歡樂伴隨對變種病毒擔憂

洛杉磯地標建築「聯合車站」（Union Station）11月30日舉行聖誕樹點燈儀式。中央社

洛杉磯「聯合車站」（Union Station）今天舉行聖誕樹點燈儀式，數百人聚集，慶祝相隔兩年才舉辦的實體聖誕活動，但有受訪者表達對COVID-19新變種病毒Omicron 的擔憂。

地標建築「聯合車站」是洛杉磯公共交通的樞紐，這座82年歷史的老車站古色古香，外觀是白色外牆，內部有挑高的候車大廳，復刻西班牙殖民時期的建築風格。

隨著聖誕假期將近，入夜後車站打上紅綠燈光，今天的戶外廣場有一場音樂會，為3層樓高的聖誕樹點燈。去年聖誕節正值美國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情高峰，各種活動皆停辦，這場是兩年來少見的實體聖誕活動，也為新年假期暖身。

車站大廳內，旅客大多按照規定戴口罩，疫苗 站迎接旅客免登記入內注射，不少人是來接種第3劑的加強針。參與聖誕活動的排隊人群，許多人聽過新一波變種病毒株Omicron。

與朋友前來參加聖誕樹點燈活動的巴塔格里爾（Jim Battaglia）向中央社記者說：「我會擔心，但是我們在美國加州，只要能夠團結起來，遵守規定像是戴好口罩、注射疫苗，我們就比較有機會，在變種病毒變成另一波重大疫情之前克服它。」

感恩節剛過、聖誕樹點燈，宣告美國年節假期的腳步近了，洛杉磯市近日執行「疫苗強制令」，要求餐廳、健身房等商家必須檢查顧客的疫苗證明或陰性報告，預防冬季假期之後的疫情升高。

巴塔格里爾贊成這項措施，認為孩童上學要出示腮腺炎、麻疹、水痘疫苗證明，上餐廳要出示COVID-19疫苗證明也是一樣，「很多人因為這樣要抵制商家、上街抗議，那真的很愚蠢、很自私」。

抱著孩子的大衛（David）則持不同看法。他不反對店家檢查疫苗證明，但也不特別贊成，「我認為每個人都有選擇要不要打疫苗的自由，如果人們想打疫苗那很好，如果有人不想打那也沒關係」。

大衛說，全家都已經打疫苗，不擔心變種病毒Omicron，相較於去年的聖誕節家人沒有辦法真正的聚在一起，今年假期可以重新團圓真的太好了。

雖然變種病毒Omicron進逼美國，但受訪者大多抱持樂觀態度，對於2022年的期待很相像。巴塔格里爾說：「希望在公共場合跟朋友見面不再需要戴口罩，希望早日跨越美國回到紐約見到我的家人。」大衛說：「希望家人聚在一起很安全，一切重新回到常軌。」