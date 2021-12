洛杉磯聖誕點燈 久違歡樂伴隨對變種病毒擔憂

洛杉磯地標建築「聯合車站」(Union Station)11月30日舉行聖誕樹點燈儀式。中央社

洛杉磯「聯合車站」(Union Station)今天舉行聖誕樹點燈儀式,數百人聚集,慶祝相隔兩年才舉辦的實體聖誕活動,但有受訪者表達對COVID-19新變種病毒Omicron 的擔憂。

地標建築「聯合車站」是洛杉磯公共交通的樞紐,這座82年歷史的老車站古色古香,外觀是白色外牆,內部有挑高的候車大廳,復刻西班牙殖民時期的建築風格。

隨著聖誕假期將近,入夜後車站打上紅綠燈光,今天的戶外廣場有一場音樂會,為3層樓高的聖誕樹點燈。去年聖誕節正值美國COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情高峰,各種活動皆停辦,這場是兩年來少見的實體聖誕活動,也為新年假期暖身。

車站大廳內,旅客大多按照規定戴口罩,疫苗 站迎接旅客免登記入內注射,不少人是來接種第3劑的加強針。參與聖誕活動的排隊人群,許多人聽過新一波變種病毒株Omicron。

與朋友前來參加聖誕樹點燈活動的巴塔格里爾(Jim Battaglia)向中央社記者說:「我會擔心,但是我們在美國加州,只要能夠團結起來,遵守規定像是戴好口罩、注射疫苗,我們就比較有機會,在變種病毒變成另一波重大疫情之前克服它。」

感恩節剛過、聖誕樹點燈,宣告美國年節假期的腳步近了,洛杉磯市近日執行「疫苗強制令」,要求餐廳、健身房等商家必須檢查顧客的疫苗證明或陰性報告,預防冬季假期之後的疫情升高。

巴塔格里爾贊成這項措施,認為孩童上學要出示腮腺炎、麻疹、水痘疫苗證明,上餐廳要出示COVID-19疫苗證明也是一樣,「很多人因為這樣要抵制商家、上街抗議,那真的很愚蠢、很自私」。

抱著孩子的大衛(David)則持不同看法。他不反對店家檢查疫苗證明,但也不特別贊成,「我認為每個人都有選擇要不要打疫苗的自由,如果人們想打疫苗那很好,如果有人不想打那也沒關係」。

大衛說,全家都已經打疫苗,不擔心變種病毒Omicron,相較於去年的聖誕節家人沒有辦法真正的聚在一起,今年假期可以重新團圓真的太好了。

雖然變種病毒Omicron進逼美國,但受訪者大多抱持樂觀態度,對於2022年的期待很相像。巴塔格里爾說:「希望在公共場合跟朋友見面不再需要戴口罩,希望早日跨越美國回到紐約見到我的家人。」大衛說:「希望家人聚在一起很安全,一切重新回到常軌。」