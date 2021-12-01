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「TRY HARDER!」華裔導演林立仁：學生非「考試機器」

記者李雪／洛杉磯報導
紀錄亞裔學生的電影「TRY HARDER!」華裔女導演林立仁。（劇組提供）
紀錄亞裔學生的電影「TRY HARDER!」華裔女導演林立仁。（劇組提供）

紀錄亞裔學生的電影「TRY HARDER!」即將公映。該片的女性華裔導演林立仁（Debbie Lum）原本是想拍攝亞裔「虎媽」，沒想到被加州洛威爾高中的「虎崽」迷住。影片探討在升學壓力中，亞裔學生並非只是「考試機器」，而其豐富人格卻未能在龐大的「升學產業」中凸顯。

林立仁表示，因為洛威爾高中的學生俘獲了她的心，啟發她拍這部電影。一開始她原本打算從母親的角度探討名校錄取的話題，尤其亞裔「虎媽」的刻板印象。同樣身為母親的林立仁2014年開始研究這個話題時，也正在送女兒進入學前班。而她周圍的父母，尤其媽媽們，都在想他們可以做些什麼，讓他們三歲孩子走上通往哈佛的道路。同時哈佛也被提告，被指控亞裔受到歧視。有高價大學輔導員敦促亞裔學生需要「看起來不像亞裔」，才能有利於進入名牌大學。

林立仁當時原打算開始製作一部名為「我的虎媽」的電影，去拍攝母親、校長、心理學家、大學顧問。一年後，她開始拍攝「虎崽」們時，遇到一些將成為該片主角的學生，或在學校追求高成就的亞裔移民母親的孩子。這時她發現，在所有關於大學招生過程瘋狂的頭條新聞中，處於故事中心的學生似乎是最後發言的人。

她表示，人們知道被菁英大學錄取是很小的機率，但卻不知道，如果學生被錄取不是因為努力，而是需要運氣，於是不得不申請30所學校，到底有多殘忍。她希望觀眾通過觀看，能知道洛威爾高中的學生不僅僅是考試分數和GPA高。她希望在「大學申請產業綜合體」中，人性的因素能脫穎而出。

林立仁當時聽說，洛威爾高中有幫助高中生在舊金山加大的醫學實驗室做研究的項目，於是決定前往拍攝。當時學生、教職員工和管理人員向她和團隊敞開大門，她也被該校學生深深吸引。她表示，該校是舊金山的標誌性機構，也是密西西比河以西最古老的公立高中，卻從未有過關於它的長篇紀錄片，她想可能是因為該校幾十年來一直是以亞裔學生為主的原因。在美國中部許多地區的高中，亞裔學生要麼被拋棄，要麼被隱形，而在洛威爾高中，亞裔學生是常態。這立即讓林立仁著迷，也讓她產生共鳴。

亞太裔學生沒有經濟能力能像白人學生一樣上私立學校，因此擇優錄取的公立高中洛威爾，就成了亞裔學生的首選。在華人移民社區，父母、祖父母、阿姨、叔叔和堂兄弟早在親友的幼兒園時期，就將上洛威爾的夢想植入孩子們的幼小心靈。

林立仁表示，在她遇到的學生中，她感受到這些學生深深渴望，試圖打破他們只是模範少數族裔、生來就是聰明、激烈、無名的應試機器的單一刻板印象。劇組追踪的學生，不僅是高分的數據點，而是每個人都試圖擺脫父母對自我定義的束縛，與壓力搏鬥，成長為獨立人格。「我想講述的正是這個處於大學招生狂潮中心的人的故事」。

亞裔 電影 招生

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