清查非法行為 EDD緊急補件需要哪些材料？

schedule C稅單樣件 （9G公共政策中心提供）

很多民眾最近收到加州 就業發展局（EDD）補件通知，EDD為什麼要求緊急補件？收到通知的民眾都急於瞭解。

9G公共政策諮詢服務中心，是一家專精政府各類公共政策和資助計畫的機構。近期針對很多客戶收到加州就業發展局（EDD）補件通知的事件，進行詳細的補件內容分類，和補件政策梳理。

該中心稱，這是因為政府要進一步確保合法申請人的權益，清理和懲罰非法行為。

根據加州EDD的要求，失業援助福利 （PUA）申請者需提供的材料有：1.2019年完整報稅 單，包括schedule C。2.根據收入類型，可以是1099表、或公司註冊檔、或者營業執照。

如果失業援助福利（PUA）申請者屬於現金收入者，需要提供2019年完整報稅單，包括schedule C。其中schedule C代表有生意上的收入和進行了合法繳稅。根據schedule C上面的實際情況，提供最有效的支持性文件，比如：合同、發票等。還可以提供書面說明以及公證宣誓性文件。

schedule C稅單樣件 （9G公共政策中心提供）

失業保險福利（UI）申請者需提供的資料有：1.W2報稅者可以提供2019年完整報稅單，或者是W2表格。如果是沒有報稅的申請者，那就要視具體情況而定，盡力補救。

9G公共政策中心表示，一般情況下補件後會有三個結果：1.遞件成功並順利通過。2.否決遞交的文件，退還全部所得。3.被指控申請福利為非法所得，沒收全部所得之外另懲罰30%的罰金，但申請人有權申訴。