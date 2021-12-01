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開放超過55條雪道 大熊湖滑雪場 12.2開啟滑雪季

【洛杉磯訊】
大熊湖Snow Summit雪山。（記者王若然／攝影）
大熊湖Snow Summit雪山。（記者王若然／攝影）

大熊湖滑雪場宣布，將在本周正式開啟滑雪季。年卡持有者最早可以在12月2日（周四）入場，普通票持有者最早可以在12月3日（周五）入場。

開放的滑雪場包括大熊山（Bear Mountain）和雪峰（Snow Summit）的超過400畝雪廠、26條纜車、超過55條雪道。

根據大熊湖滑雪場，「天氣預報稱屆時天氣晴朗，微風，風速不超過每小時10哩，很適合滑雪。」溫度可低至20華氏度，本周末將有強降溫。

此外，天氣原因造成加州多處滑雪勝地延期開始雪季，加州太浩湖Sugar Bowl滑雪場上周表示，將延後滑雪季開始，主要是天氣原因。另外加州Heavenly和Northstar滑雪場同樣宣布，感恩節周末前不會開啟滑雪季。

大熊湖雪季通常為11月至次年4月。大熊湖要求在室內時，未打疫苗者必須戴口罩。

其他詳細資訊可點擊網站：https://www.bigbearmountainresort.com/things-to-do/events/pass-holder-appreciation-day

滑雪 雪季 加州

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