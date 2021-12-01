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BTS洛杉磯開唱 周邊賣翻…有人凌晨1時到場 就為買T恤

編譯組／綜合報導 
BTS洛杉磯演唱，周邊商品賣爆。（ABC）
BTS洛杉磯演唱，周邊商品賣爆。（ABC）

南韓男團BTS本周末將在洛杉磯熱唱四天，11月28日雖然沒有演唱會，但是鐵粉ARMY還是一早就在洛杉磯縣英格伍市的SoFi Stadium大排長龍，有些甚至凌晨1時就到場，只是為了買件專屬T恤。 

一名粉絲Kobe Turangan與她的朋友說，她們已經看完前兩場演出，但還是想看第三場，因為可以和其他粉絲一起享受BTS現場表演的愉悅。她說，就算旁邊的人你一個也不認識，還是可以一起嗨起來。 

Angel Gonzalez則說，她們可能會買一堆東西，T恤、螢光棒、ARMY彈，然後在現場高呼「我們就是BTS ARMY」。她說，其他周邊也很酷，不過外面真的很冷，她們恐怕得先找條毛毯，才能撐到周邊入荷。 

BTS前一次在美國巡演已經是2019年底的事，洛杉磯是他們兩年後首度在美舉辦實體演唱會。11月28、29兩天，12月1、2兩天合計四場的演出，創下SoFi Stadium有史以來最多門票數量的紀錄，周邊商品同樣熱銷。

另一名粉絲Kat Bleckwenn則說，她個人非常想要JK的舉牌，她們第一天排了六小時的隊，但輪到她們時已經賣完，所以她們還想再試一次。 

BTS 洛杉磯 南韓

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