華人律師李軍 盼遞補亞凱迪亞市市議員空缺

李軍的支持者30日出席市府的特別會議。（李軍提供）

亞市第五選區現任市議員Roger Chandler突然離世，導致該職位提前空缺。華人律師李軍（Jason J Lee）日前宣布希望能遞補Roger的市議員空缺，並代表第五區參與明年亞凱迪亞 （Arcadia）市議員的改選。

原來代表第五區的市議員Roger Chandler在11月13日不幸逝世，使第五區市議員席位空缺。根據亞市憲章規定，市議員空缺必須在30天內補上。如果不能以任命方式彌補空缺，該區必須在明年3月或4月舉行特別選舉（Special Election），選出代表該區的市議員。通過特別選舉選出來的市議員，任期到明年11月8日正常換屆選舉時結束。但明年11月8日正常換屆選舉出來的市議員，任期將是四年。

李軍表示，他其實早在今年8月就在州政府註冊了選舉委員會有意參與明年市議員選舉。但沒想到Roger突然辭世，導致第五區市議員職位提前空缺。市府30日開了特別會議討論如何填補空缺。如是任命方式，市府不用花錢，但是因為市議會現在剩下四個市議員，不一定就此問題達成一致。如果不能統一意見，還是要在明年3月舉行特別選舉。

李軍早在2010年第一次參加亞市市議員的選舉，當時六名候選人角逐三個空缺，但當時包括他在內的三個華裔候選人都落選。現在亞市從不分區到分區，第五區並有60%的亞裔 比例，他認為應該有一個亞裔市議員代表當地居民。

李軍的競選綱領是嚴厲打擊犯罪，保持亞市安全，反對大麻 生意，保留亞市豐富的歷史文化遺產，發展經濟，主張多元化，相信科學，關心老年人的需求。他說，亞市是一個相對比較富裕的城市，維護社區安全至關重要。同時亞市學校眾多，上下學都比較擁擠，可做一些疏通。

他說，他是一名經驗豐富的調停員，可為社區團結做促進員，建立彼此信任。他願意做亞裔和非亞裔居民之間的橋樑，如果當選，他會迅速回應居民們的問題和訴求，立即採取行動。