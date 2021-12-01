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巴市華人企業家黃春華 捐母校武漢大學4000萬元

記者楊青／巴沙迪那市報導
黃春華和黃春華慈善基金會29日向其母校武漢大學捐贈4000萬美元，成爲武漢大學有史以來最大的海外捐款和最大的個人捐款，。（記者楊青／攝影）
黃春華和黃春華慈善基金會29日向其母校武漢大學捐贈4000萬美元，成爲武漢大學有史以來最大的海外捐款和最大的個人捐款，。（記者楊青／攝影）

巴沙迪那華人企業家黃春華（Dr. Charles Huang）和黃春華慈善基金會，29日向其母校武漢大學捐贈4000萬美元，成爲武漢大學有史以來最大的海外捐款和最大的個人捐款，這也是黃春華今年9月向其英國留學母校思克萊德大學（University of Strathclyde）捐助7000萬元後，第二筆巨資捐款，兩次捐助總計1.1億元。

武漢大學建校128周年慶典之際，傑出校友黃春華的巨額捐款喜上加喜。黃春華基金會及其旗下的巴沙迪那Innova Medical Group，Inc.與武漢大學29日聯合舉辦網上捐贈與接受儀式，武大校長竇賢康與黃春華簽署捐贈協議，竇賢康代表武大感謝黃春華對母校的慷慨贈與。黃春華表示，進入武大學習是他走向世界的重要起點，他個人所有成就都離不開母校的培養。

黃春華1982年進入武漢大學經濟管理系，畢業後以第一名保送研究生。1989年獲英國思克萊德大學MBA，1994年再獲該校市場營銷學博士學位。畢業後在香港開創上市公司，並在香港投行工作十年，業績亮眼，尤其在2008年金融危機期間，逆流而上，異軍突起。

2016年他在加州創辦私募股權公司Pasaca Capital Inc，在全球投資醫療器械、醫藥、TMT、工業與自動化以及食品創新技術和產品。新冠疫情爆發後，他抓住商機，在加州巴沙迪那市(Pasadena)創辦新公司「Innova Medical Group，Inc.」，投資防護或檢測試劑盒，並成功建議英政府「全民檢測、反覆檢測」。

疫情高峰期，他成功獲得英國政府1800萬份訂單，短短數月內勝過亞培（Abbott）和羅氏（Roche）等巨頭，成爲疫情期間英國政府合同付款最大單的接收者。今年11月，黃春華獲評加州2021年度慈善企業家。

黃春華基金會此次向武漢大學捐贈將主要用於六大項目，包括設立柏嘉 / 英諾永續講席教授基金，吸引和招募全球頂尖學者，提升武大管理學科、自然科學和醫藥 / 醫學 / 健康相關領域的研究和教學；設立英諾卓越獎學金，獎勵最傑出和最具創新精神的學生，鼓勵科研創新；設立英諾大學生創新成果獎，獎勵在「創新、創意、創業」方面取得突出成就的學生；設立英諾國際交流獎學金計劃，透過獎學金贊助與世界一流大學的交流計劃，幫助武漢大學培養更多具全球視野和國際競爭力的創新人才。

此外，捐贈將建設創新創業實踐中心大樓，提供中國大陸一流的公共平臺和設施，支持大學生自主創新、校企協同教育和創業。設立武大經濟與管理學院柏嘉教育基金，吸引和招聘學院管理學科的頂尖學者和傑出人才，促進國際交流項目。

黃春華和他的團隊。（記者楊青／攝影）
黃春華和他的團隊。（記者楊青／攝影）
黃春華和他的團隊。（記者楊青／攝影）
黃春華和他的團隊。（記者楊青／攝影）
武漢大學校長竇賢康（右）向黃春華頒發感謝狀，黃春華額太太代爲接收。（記者楊青／攝...
武漢大學校長竇賢康（右）向黃春華頒發感謝狀，黃春華額太太代爲接收。（記者楊青／攝影）

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