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節日孩子開車回家 汽車保險先安排

記者楊青／洛杉磯報導
大學寒假、聖誕節和新年接踵而來，孩子回家要開車，親友度假來訪要借車，保險經紀特別提醒，提前準備，妥善安排，方可皆大歡喜，安心過節。（KTLA）
大學寒假、聖誕節和新年接踵而來，孩子回家要開車，親友度假來訪要借車，保險經紀特別提醒，提前準備，妥善安排，方可皆大歡喜，安心過節。（KTLA）

大學寒假、聖誕節和新年接踵而來，孩子回家，親友度假來訪，不少人家的汽車面臨節假日期間非常規的使用和借用。保險經紀特別提醒，提前準備，妥善安排，方可皆大歡喜，安心過節。

不少有孩子前往外州上大學而不繼續開車的華洋家庭，會在孩子上學離家之後將他們的名字從家庭汽車保險中去除，以降低保費。不過資深保險經紀林大衛提別提醒，在孩子假期回家期間如果要開車，家長千萬記得給他們購買臨時的保險，以防萬一。

林大衛表示，如果孩子不在汽車保單上，一旦發生車禍事故，將得不到保險公司的賠償。正確的做法時，在孩子放寒假回到家的前一天即將孩子的名字加入自家的汽車保單中，一直保持到其假期結束離家返校的後一天。這兩項動作不僅要網上或電話與自己的保險經紀聯絡敲定，還應做最後書面確認，以保障萬一發生意外，保險公司給與理賠。

林大衛表示，事實上保險公司對前往父母居家100哩以外地區上學、GPA在3.0以上大學生的汽車保險給出很大的折扣優惠。同樣，成績優良的大學生假期回家的臨時汽車保險也可享受很大的優惠，家長不必擔心需要很高的費用。不過，臨時車保的價格也依車型、年份、駕駛人的性別、年齡和居住地區等等，有所區別。

不過鑑於目前的社會治安和節日安全考量，保險經紀建議，即便父母給寒假回家過節的大學生孩子辦好了臨時汽車保險，仍建議盡量減少晚上出門，少去人員密集地區，包括停車場。保險經紀表示，在新冠疫情進入將近兩年時期，報復性消費增加，使用大麻和酒精宣泄情緒和疏解緊張而導致的車禍明顯增加，尤其是聖誕新年遇到寒假，年輕人不得不防。

此外，在大規模接種疫苗之後，民眾今年聖誕和新年的家庭親友聚會預料大幅度增加，尤其是美國國内親友互訪預期增加。林大衛表示，如果家有親友在節日期間來訪並要求借用汽車，最好小心處理。因為保險理賠主要是根據車主的責任先來賠償，一旦發生車禍意外，車主會被牽扯進去。之前就有一些人因為自己紀錄不好，家中兄弟姊妹共同購買汽車保險，結果弟弟出車禍，哥哥姊姊也被拖累。所以為來度假的好朋友提供汽車最好辦法是幫他租用商用汽車，雖然花費一些錢，但可避免很多可能的後患。

保險 汽車 車禍

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