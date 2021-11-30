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洛城新語／快閃搶劫風行 增加警力有用嗎？

洛城新語

加州多地近日爆發數起集體洗劫事件，一時人心惶惶。華人群體大多將其歸咎於加州第47號提案和賈斯康(George Gascon)擔任檢察長。 

20日晚間北加州的80名歹徒集團快閃搶劫百貨公司後，視頻在網路瘋傳。當時就有專家表示，視頻傳播或會引起其他各地的模仿潮流。果然，不僅舊金山又再發生多起類似事件，也蔓延到南加州。從22日約20人闖進洛杉磯市The Grove裡的Nordstrom商店集體洗劫。24日另一家Nordstrom又遭遇團夥搶劫。26日Melrose上精品店被搶，連家得寶也遭劫。 

華人群體對這系列事件當然群情激憤，紛紛責難是因47號法案及其背後的始作俑者賈斯康縱容犯罪導致。據47號法案，若贓物沒有超過950元，包括入店行竊在內的行為只是輕罪。 

理論上本不應造成太大影響。若平行對比，例如按德州刑法典Sec. 31.03.(e)(3)，該州A級盜竊輕罪的門檻高達2500元，超過該數額才跨入重罪範圍。相比之下，950元的門檻已算嚴格。更何況除了一起家得寶的劫案外，此番快閃搶劫目標大多是路易威登、Bottega Veneta等奢侈品店，幾乎鮮少千元以下單品。目標選在奢侈品店，顯然歹徒不是因為47號法案。 

但這並非給47號法案及賈斯康開脫，該法確實縱容了小偷小摸。且其坊間解讀更留下「950元以下無罪」的錯誤印象，助長更多惡性犯罪。而由於許多檢察官遇到輕罪案件不重視，常不了了之。在執法方面，由於近年來的警民矛盾，警員縛手縛腳，職業不被社會尊重，從而士氣低落，久之釀成惡果。 

然而司法乃至執法，已是整個系統的最後一層防線。在該環節出現的問題，更容易被民眾看到，怪罪起來也簡單、直接，且易帶動情緒有助洩憤。但它們畢竟只是造成治安不良的最後一根稻草。 

更為深遠的問題包括教育、經濟、就業、槍枝管理、網路文化，甚至還有網路電商監管缺失，讓銷贓太容易等。尤其是日益加劇的貧富差距——除了舊金山和洛杉磯，紐約在交通工具上的犯罪暴增141%，芝加哥的謀殺及性犯罪案分別暴增133%及81%，無一不是貧富問題尖銳的大都會。而又如近日的快閃搶劫，多在富人區的奢侈品店。這麼多的社會問題都沒解決，全都積累落到司法和執法層面，寄希望讓警察來解決，警察當然深感無力。 

可社會討論仍只停留在「廢警」還是增警，加強懲戒還是放鬆，忘了法律是最低限度的道德。若一個社會有愈多的人突破這條最低線，很顯然不是這條線不夠「堅實」。 

其實各地警務經費大都已在地方預算的極限，整個美國也是警民比例中，警力佔大比重且排名前茅的國家。社會討論著實應該放過警察，他們距離問題核心很遠。若我們一再企圖將所有的社會問題全都推給警察解決，那麼警民衝突只會愈加激烈，治安也不會好轉。

警察 加州 舊金山

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