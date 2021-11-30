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網購星期一折扣 比黑五實體店更給力

記者張宏／蒙特利公園市報導
在Costco賣場人潮洶湧。（記者張宏／攝影）
在Costco賣場人潮洶湧。（記者張宏／攝影）

黑色星期五剛過，網購星期一（Cyber Monday）又來啦！因為疫情，民眾更加依賴網購，因此網購折扣現在常常比實體店面更給力。因考慮物價和供應短缺，很多民眾從10月就開始購買，買足一個月，現在不少人大呼「買不動啦！」

人們選購各種禮物和日常用品。（記者張宏／攝影）
人們選購各種禮物和日常用品。（記者張宏／攝影）

華人成小姐說，從10月就開始被各種促銷信息轟炸，常常以為最低價，結果黑五和網購星期一又有新折扣，讓她每天都在刷好康。除了各種生活必備品，她還買了各種衣服鞋子等。隨著疫情緩解，外出機會變多了，需要為衣櫃添置一些新衣服。

還有人表示荷包支撐不住了，華人孫女士這一個月已花了好幾千元，她說，總抱著買到就是賺到的心情購物，結果越買越多。等貨到了，清醒下來，看看哪些需要退。沒有預算的購物太可怕，因為商家太會玩。

今年網購星期一的折扣相當給力，比如在Costco，SimpliSafe Home Security System (10-Piece Kit)原價200元，現在只要130元，相當划算。65吋LG C1 OLED TV，原價2100元，現在Costco只要1800元。Apple MacBook Air (2020, M1, 8 GB RAM, 256 GB SSD)原價925元，現在只要800元。

亞馬遜作為網路電商，網購星期一自然不落人後，深受兒童喜歡的Micro Mini Deluxe Scooter原價90元，現在亞馬遜只要80元。第一代的Apple Pencil原價100元，亞馬遜80元。Roborock石頭S7旗艦級掃拖一體機 ，原價650元，現價只要455元。

一些日常電器，如UE Wonderboom 2 便攜式藍牙音箱原價100元，現在Dell網站只要80元。Apple Watch SE Smartwatch (40 mm, GPS)原價280元，現在BestBuy只要220元。在沃爾瑪，iRobot Roomba i1+ Robot Vacuum的吸塵器原價580元，現在是350元。Roborock S4 Max Robot Vacuum原價430元，現在是280元。

大家網購和實體店購物相結合，一長者在看打折手冊。（記者張宏／攝影）
大家網購和實體店購物相結合，一長者在看打折手冊。（記者張宏／攝影）

美妝產品也都推出至少30%以上的折扣，La Mer今年折扣格外給力，網購星期一全程滿$350立減$75；滿$500立減$100，需要使用折扣碼 LMCYBERDM。訂單滿$200還送自選5件好禮(含護膚四件套、化妝包，價值超$181) ，滿$300送自選最高價值$169奢華好禮等。另外，結賬處可自選2件小樣(最高價值$45.6)。送禮總價值超$395，且美國境內免運費。截止日期為11月30日。

時尚網站SSENSE各種單品低至5折，且提供14天內的價格保護及30天內免費退貨。迪士尼官網玩具特賣， 低至7.5折+額外低至7折， 需要使用折扣碼 CYBER。The Home Depot在今天可用1499元收TITAN按摩椅，240元買2合1沙發床，且滿45元美國境內免運費。

亞馬遜 Apple 美國

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