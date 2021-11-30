華裔音樂人研發人工智能音樂 5歲童也能作曲

華裔音樂人張暘致力人工智能音樂研發， 讓五歲童也可成為作曲家。（張暘提供）

許多人喜歡音樂、欣賞音樂，但從沒有想過，有一天自己動手作曲、創造音樂也成為一種可能。南加華裔青年音樂家張暘，近年來致力人工智能 音樂研發。她說，人人都有機會成為作曲家，包括年幼的孩子。

「傳統的音樂需要專業音樂人、作曲家擁有大量知識結構，進行專業訓練才能完成一部作品，」張暘解釋，「但人工智能音樂則運用最先進的科技手段，把所有的音樂知識及信息濃縮到軟件中，可讓人們通過簡單操作，創造專屬於自己的個性化音樂。」

上海姑娘張暘研發新音樂創作

從小在上海長大的張暘，八年前來美留學，現居洛杉磯。她先後畢業於上海音樂學院、中央音樂學院等知名學府，來美先後簽約於紐約音樂出版商Ed Steinberg，以及兩次獲得奧斯卡獎項的好萊塢音樂出版商Andrew Robbins。但張暘並沒有止於做一名音樂創作人，她踏上研發人工智能音樂的創業之路。

2017年初，張暘成立Mercury Orbit Music音樂初創公司，開發人工智能音樂獨具的創造性；2018年被XPRIZE評選為全球前30名人工智能技術中唯一涉及音樂領域的公司；2020年被南加大 教育科技加速器項目選為全球前11科技創業公司之一；2021年被Amazon AWS Ed-star加速器項目選中，以及最新剛加盟被福布斯評選為全世界第一線上企業加速器平台的NewChip品牌。

張暘說，團隊研發的人工智能音樂軟件不僅能激發創作力和靈感，也為音樂學習者提供AI 交互環境，將音樂製作和程式語言融合在一起，打造出全新音樂模型網絡系統。同時，張暘還與洛杉磯華人區多所學校教學合作，教孩子們如何利用人工智能音樂軟件進行不同風格音樂創作，啟發孩子的創造力、想像力和抽象思維能力。

透過AI軟件創作自己的音樂

在教學過程中，張暘會讓學生通過AI音樂創作軟件，先下載一段自己想要的音樂，「他們可以改變其中的旋律或和聲，之後再錄製一段聲音，比如清晨的鳥聲，孩子的歌聲，混合到音樂中，並且還可以跟AI軟件有互動性的創作，這樣就可以創造出完全不同的屬於自己的音樂。」

張暘說，她最小的學生只有五歲，通過這樣方式，包括孩子在內的所有人都有機會創造音樂，成為作曲家。

羅蘭學區教委會主席陳正治表示，他非常欣賞張暘的音樂教育理念，也大力支持張暘在各個學校開展的音樂教學計劃。