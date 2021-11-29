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蒙特利公園市華人熱衷廣場舞 跨族裔同樂

記者王珂╱蒙特利公園市報導
蒙特利公園市巴恩斯公園的廣場舞。（ 記者王珂╱攝影）
蒙特利公園市巴恩斯公園的廣場舞。（ 記者王珂╱攝影）

每天晚上，在洛杉磯縣蒙特利公園市府旁的巴恩斯公園（Barnes Park）的小廣場上，都會響起歡快的旋律，一群華裔舞者邁著愉快的舞步翩翩起舞，隊列整齊、舞步統一，不僅鍛煉身體還愉悅心情，讓參觀者不由得想要跟著跳一曲。而參加者雖以華裔為主，但不乏其他族裔。

影音來源：記者王珂

組織者楊過稱，他們每天晚上大約跳一小時，現在天黑的早，晚上6點半就會開始，7點多結束，夏天的時候則會晚一些，7點半開始，8點多結束。

他說，「我們這些人其實就是自發來到這裡，大家固定的時間來，一開始就是想健健身、減減肥，到後來我們請來了專業的舞蹈老師Grace加入，舞步更加專業，舞曲也在不斷的與時俱進，大家不僅能欣賞優美的音樂，還能鍛煉身體，現在對很多隊員來講，晚上跳舞就像上班一樣，成為生活中必不可少的一部分。」

蒙特利公園市巴恩斯公園的廣場舞。（ 記者王珂／攝影）
蒙特利公園市巴恩斯公園的廣場舞。（ 記者王珂／攝影）

楊過指出，為了更加專業，他們購買統一服裝，重新編排隊列，剛開始時隊員基本上都是華裔，漸漸的，開始有西裔等其他族裔加入，跳舞時大家臉上掛著笑容，偶爾還會有隊員給大家帶來小禮物，讓他們感覺無比的滿足。隊員多是退休的老年人，也有年輕人，甚至是華裔二代、三代。家長在跳舞，小孩子就在旁邊玩耍。

一位領舞者說，來跳舞之前她比較胖，堅持跳廣場舞以來，她的體重減了十磅，鍛煉身體的同時還能減肥。另一位領舞者也表示自跳舞以來她已經瘦了四磅，關鍵是每天都很開心。

蒙特利公園市巴恩斯公園的廣場舞。（ 記者王珂／攝影）
蒙特利公園市巴恩斯公園的廣場舞。（ 記者王珂／攝影）

一個年過70歲的華裔長者說，他每天7點多來，看了幾天之後就上手了，慢慢的動作就連貫熟練，年輕時不懂廣場舞，等懂的時候就老了，當他聽到歌詞「不知道何時鬢角已染霜，不知道何時顏容已滄桑，忽然懷念從前那些逞強，和懵懂無知的年少輕狂」，淚水都濕了眼眶，年輕時為了工作和子女，總是很忙，忙到忘了休息忘了規律飲食，直到子女都長大了，他也被查出患有糖尿病，幡然醒悟時，人生已走過大半。

另外一位團員說，她和丈夫都在醫院工作，從事癌症研究，每天都看到無數的癌症患者在醫院裏忍受病痛折磨，「你就會明白比起健康的身體，再多的錢都不算什麼。」

而一位團員說，他以前抑鬱症很嚴重，整天待在家裡，現在每天晚上出來跳舞，精神狀態比以前好多了，廣場舞的幫助很大。

華裔 癌症 健身

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