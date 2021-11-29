保護座頭鯨 灣區鄧金斯蟹季續延

加州漁獵局宣布灣區鄧金斯蟹季持續延後，因蒙特瑞灣與法拉隆灣出現大量座頭鯨。(Getty Images)

加州 漁獵局(Department of Fish and Wildlife)宣布，北加灣區 鄧金斯蟹季持續延後，因蒙特瑞灣與法拉隆灣(the Gulf of the Farallones)出現大量座頭鯨(humpback whales)。州法規定，為保護海洋動物免於被漁具纏住，須延後捕蟹季。

自蒙多西蘇諾瑪海岸線邊界(Mendocino-Sonoma border)自大蘇爾(Big Sur)的捕蟹季原預定11月15日開放。但漁獵局宣布，由於調查顯示有大量瀕臨絕種的座頭鯨與棱皮海龜(leatherback sea turtles)仍在捕魚區，捕蟹季無法如期啟動。

最新航空與船隻調查顯示，11月份仍在該區域發現有79頭座頭鯨，導致捕蟹季須持續延後。漁獵局主任邦漢(Charlton H. Bonham)聲明表示，現有數據指出，目前仍大量鯨魚留在漁場。一旦資料顯示鯨魚離開漁場時，加州漁獵局將準備好開啟商業捕蟹季節。漁獵局將評估捕蟹季是否於12月15日之前或持續延後。

蒙特瑞縣羅佩茲角(Lopez Point)以南的商業捕蟹季已於11月15開放，蒙多西蘇諾瑪縣海岸線商業捕蟹季將於12月1日開放，因該區鯨魚已移出。介於兩者之間地區則是座頭鯨棲息地，儘管鯨魚數量自9月開始已逐漸減少。灣區捕蟹船隊表示，捕蟹季延誤導致捕蟹計畫困難，影響業務，感恩節通常是螃蟹生意旺季。

10月29至31日間，航空與船隻調查共發現數十頭座頭鯨，最集中地區在法拉龍灣、金門以西與喇拉隆島嶼周圍地區。保護組織如「生物多元化中心」(Center for Biological Diversity)已推動鄧金斯蟹捕蟹船使用捕蟹籠，而非使用從海洋表現浮標延伸至海底的釣魚 線，其可能纏住並殺死海洋生物。當局並成立工作小組測試裝置，但捕蟹業者表示，其效率差且太過昂貴。

中心工作人員蒙賽爾(Kristen Monsell)聲明表示，捕蟹季延後有助保護瀕臨絕種鯨魚與海龜，免受漁具帶來的痛苦與致命糾纏。