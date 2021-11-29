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加州缺工嚴重 旅館擁空房拒迎客、無人打掃

編譯組／綜合報導
北加州Folsom市的副市長Sarah Aquino，本職是保險經紀，但因她最愛光顧的當地一家餐廳，在長周末期間人工短缺，她自告奮勇去該餐廳兼職，擔任清潔工，利人也利己。(美聯社)
北加州Folsom市的副市長Sarah Aquino，本職是保險經紀，但因她最愛光顧的當地一家餐廳，在長周末期間人工短缺，她自告奮勇去該餐廳兼職，擔任清潔工，利人也利己。(美聯社)

擁有4000萬居民的加州，是全美人口最多州，然該州勞動力短缺的情況卻令人驚訝，面對年底假期，許多餐館、旅館「有工無人」，雇主不得不增加時薪，吸引更多員工上班，但還是人手不足，招致顧客不滿意。

住在舊金山灣區的一家華裔四口，感恩節長周末特地避開治安連續不靖的北加州，到洛杉磯度假。他們上網精挑細選後，訂下巴沙迪那市(Pasadena)一家新開張不久的知名品牌旅館，入住五天四夜。第二天，他們想請服務人員打掃房間、更換垃圾和清潔用品，櫃台人員卻告知，因為旅館人工短缺，無法如同過去一樣，每天為旅客打掃清理，如果真的需要，必須前一天通知櫃台預約，他們還必須把垃圾袋放在走廊上，等待清潔人員取走。

KTLA 5電視台報導，沙加緬度附近的佛爾森（Folsom）的漢普敦酒店（Hampton Inn）擁有147間客房，然卻只能營業其中的117間，因沒有足夠的客房清潔人員打掃房間。「我有30間空房，卻不得不拒客人於千里之外」總經理Enid Baldock說。

附近擁有85家零售電與餐館的購物中心Palladio，商家們更專注的招募員工，而非顧客，「現在招聘」（now hiring）的招牌數量，超過黑色星期五傳單。化妝品零售商Mac，正替同意轉為全職工作的人提供1500元獎金。

十多年前因需求不足，企業不得不裁員，以最少人力度過蕭條期，然而疫情後卻大大相反，儘管勞工需求大，但願意返回工作崗位者卻減少。

專家認為，造成此情況原因，包括托兒費用高，政府福利更加豐厚，與生活方式改變，勞工不太願意接受舊工作的薪水與條件，儘管一些零售商和餐廳增加薪資，但仍不足以彌補這項差距。

沙加緬度就業和培訓局勞工發展副主任Roy Kim說，「新冠肺炎疫情時間愈長，人們能以另一種方式生存並作出調整，生活行為就會改變。」

佛爾森為沙加緬度一個富裕的郊區，擁有迎合中上層消費者和知名零售商和餐館。該市到處都是英特爾、美光科技（Micron）和PowerSchool等年輕的科技工作者，這些人在疫情期間轉而在家工作，他們保住工作並繳納稅金，導致加州疫情期間，反而擁有破紀錄的州預算盈餘。

該市副市長Sarah Aquino一直告訴居民「在地花費」，但現在卻鼓勵居民們，「在當地喜歡的商家、企業做兼職」。

佛爾森約三分之二稅收來自銷售稅。Aquino說，許多企業關閉，該市遭受300萬元稅收損失。她擔心，若企業因缺乏勞工不得不減少營業時間，城市將遭受更多損失。

在州長紐森（Gavin Newsom）頒布全美第一個全州居家避疫令後，該州在2020年3月與4月間失去270萬個工作，自那時候起，加州逐步在這些領域中增加了180個工作崗位。

今年9月，加州有超過40萬個職位空缺，比疫情前2019年同月增加超過50%，該州雇主認為，加州勞工市場可能要到2023年底，才可能達到疫情前水平。

加州 疫情 勞工

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