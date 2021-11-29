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食客午夜遇劫匪 15秒內搶走名錶

記者邵敏／綜合報導
多名劫匪在雷克伍中心商場的家得寶進行「快閃」搶劫。（KTLA 5視頻截屏）
多名劫匪在雷克伍中心商場的家得寶進行「快閃」搶劫。（KTLA 5視頻截屏）

洛杉磯經歷了真正的黑色星期五，一連串的集體打砸搶盜竊案到處頻發，時尚區梅爾羅斯大道（Melrose Avenue）商家的勞力士手錶（Rolex watch）被搶劫，食客午夜時分被持槍搶劫，現場目擊者稱，劫匪在15秒內得手後快速逃離現場。

從22日至26日，南加共有六起記錄在案的類似集夥搶劫案，除了家得寶和一家CVS藥店的收銀機以外，其他皆是奢侈名品店鋪遭搶。此外，21日在比佛利山則有兩家名品店玻璃被砸，但搶劫未遂。

洛杉磯黑色星期五，一連串的砸搶盜竊案到處頻發。（KTLA 5視頻截屏）
洛杉磯黑色星期五，一連串的砸搶盜竊案到處頻發。（KTLA 5視頻截屏）

隨著南加購物者前往各大商場購買假日特賣的商品，一些知名地區的零售商在黑色星期五周末，再次成為砸搶搶劫的目標。據當局稱，周五在洛杉磯知名地區至少發生三起搶劫事件，洛杉磯市警局在梅爾羅斯地區的一家高檔服裝店發生搶劫案後進入戰術警戒狀態。

據洛市警局稱，一只勞力士手錶在梅爾羅斯大道的一次搶劫中被搶走，三名嫌疑男子涉嫌使用手槍，搶劫地點是 Grillz by Scotty珠寶店。

同樣在黑色星期五週末，據一家餐廳老闆的兒子說，梅爾羅斯大道 Hot Wings Café 的食客在午夜時分被持槍搶劫。餐廳老闆的兒子描述當時案發現場，「劫匪在15秒內進進出出，我們從未見過如此猖獗的犯罪率。希望在該地區看到更多的市政官員和警察，確保顧客以及社區中每個人的安全。」

劫匪在餐廳內持槍搶劫。（KTLA 5視頻截屏）
劫匪在餐廳內持槍搶劫。（KTLA 5視頻截屏）

黑色星期五 洛杉磯 南加

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