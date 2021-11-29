疫情趨緩 洛大眾運輸犯罪率上升

洛杉磯公共交通系統犯罪率上升，部分民眾感到憂慮。(洛縣警局網頁)

隨著新冠疫情趨緩，經濟活動逐步上正軌，洛杉磯 公共交通系統每日客流量，也已從低點約36萬3800人，回升至83萬3000人，此情況導致火車、公共汽車犯罪率上升，對每日必須搭乘公交系統者來說，不得不將自己暴露於危機中。尤其，不得不搭乘公共交通的人，很多都是中低收入戶，「窮人受苦最深」。但與此同時，官方卻打算削減保安經費。

洛杉磯時報報導，根據洛縣 大都會運輸局（Metropolitan Transportation Authority，簡稱MTA）數據，至2021年9月，暴力犯罪 報告比去年同期增加25%，比2019年增加9%。儘管公共汽車和鐵路客運量尚未完全恢復，但某些犯罪（如嚴重襲擊）等，已超過疫情前水平。

此外，兇殺案已從2019年的一起，躍升至2020年的三起。至2021年迄今為止，已有五人在車站或公共交通工具上喪生，包括一名28歲女子上班途中，在火車上遭槍殺。

今年至9月為止，整個公交系統發生470起暴力犯罪，2020年同期為375，2019年為432。

搶劫案從過去兩年下降至165起，但今年比起過去兩年同期，兇殺、強姦、嚴重襲擊報告有所增加。

這些犯罪問題，引發洛縣警局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）與交通相關單位，針對執法未來發生爭議。

在延長縣警局與Metro合同舉行的記者會上，維拉紐瓦列出八起暴力犯罪清單，追溯至2019年，包括槍擊、刺傷和性侵犯，他將這些事件稱為火車上發生的「大屠殺」。

洛杉磯縣大都會交通局（Metro）理會成員、英格伍市長James Butts說，「維拉紐瓦暴力犯罪彙編，等於公開承認他未能阻止這些犯罪。」

這位前聖塔蒙尼卡警局局長補充說，公共交通系統規模龐大，沒理由試圖用犯罪數字嚇唬人們。「記者會是一次政治活動，與城市相比，在公共交通上犯罪統計數據是微乎其微的。」

剛從八小時夜班下班的Maria Herrera說，55歲的她不會開車，每週五天要依靠女兒和公共交通工具上班。她很久以前就不再夜間搭乘火車，而改用拼車App，但成本不斷上升，只得再搭乘火車。「說到犯罪，我們這些人都暴露了。」

自2017年，Metro將警務職責分別交給洛市警局，負責巡邏洛市公車、火車和車站。長堤警局和洛縣警局，負責巡邏其餘部分，合同於2022年到期。

在佛洛伊德（George Floyd）遇害引發抗議後，地鐵理事會就如何改革該機構警務作法尋求意見，並成立公共安全諮詢委員會。委員會建議理事會，不要為現有公共機構警務合同給予額外資金，將這些資金重新分配給心理健康、無家可歸者外展服務等。