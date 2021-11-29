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加州打砸搶 頭號戰犯是這兩人

洛城新語

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連日來不斷在南北加州購物商場、精品店發生的歹徒結夥「打砸搶」(smash and grab)案件，讓年底購物季和假日歡樂蒙上巨大陰影，更讓各地市民怒不可遏：加州什麼時候從「黃金州」(Golden State)，變成了一個無法無天，宵小匪徒橫行無阻，司法官員袖手旁觀的「罪惡州」(Sin State)！

南北加州歹徒集體打砸搶的近因，是購物季來臨，商店高檔貨品紛紛上架，歹徒搶到商品後各種銷贓管道需求旺盛。犯罪集團在幕後透過幫派，召募青年與未成年人集體犯案，事前分工明確，誰要搶那一種高檔貨、搶到後坐那一輛車逃走、贓物如何轉交主事者和銷贓，都有詳細規劃。此外，另一些較小規模的打砸搶模仿者，看到前者得手容易，也糾集團夥四處犯案，於是形成南北打砸搶此起彼落的惡劣景象。

節日購物季的打砸搶有時機和地緣背景，然而事出必有因，加州的犯罪歪風，冰凍三尺非一日之寒。最根本的原因就是，大約從七年前起，加州民主黨進步派(Progressive)份子逐漸在黨內掌權，以華麗的包裝矇騙選民，先後通過第47號與57號提案，讓竊盜財物價值在950元以下的罪犯，基本上不用坐牢，警察就算案發後逮到人，檢方也不願起訴，或交保緩刑了事。

與此同時，原來監獄裡的大批囚犯也因此提早獲釋，加上前述犯案卻不必坐牢的罪犯，逐漸使社會上形成一種氛圍，偷盜打砸搶很容得手，警察也不再有動機抓捕他們，即便被逮，頂多進警局登記一下過個水就被釋放，馬上可以重回街頭再犯案。這就是加州各地財產犯罪、部分地區暴力犯罪大增的根源所在。

這些惡行的兩名頭號戰犯，說來真可恥，正是南北加州最大都會區的地區檢察長：洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascón）、舊金山地區檢察長博徹斯（Chesa Boudin），兩人在南北互相呼應。他們原來應該是捍衛正義的最後一道防線，竟然淪為罪犯的「恩公」，這兩人不被罷免還要等到何時！

賈斯康雖是基層警察出身，並曾任數地警察局長與舊金山檢察長，但他正是惡名昭彰的第47號提案作者，讓加州治安變壞的始作甬者。而他當選洛縣檢察長後，種種輕放罪犯，不顧犯罪受害人的行徑，不但被洛縣檢察官公會告進法院，許多市民也發出怒吼要罷免他。

舊金山檢察長博徹斯與賈斯康同時在2019年底打著「司法改革」的招牌當選，上任後不起訴多件竊盜案嫌犯，反對把被告送進監獄，拒絕追究暴力和連環犯罪者的責任，將舊金山居民和遊客置於持續更高的犯罪風險中。博徹斯「家學淵源」，家族長輩與左派淵源甚深，而他的父母親則是1960年代左翼激進組織成員，1981年因搶劫運鈔車、謀殺兩名警員，分別被判處75年和20年徒刑。

加州民眾對長期執政民主黨政客最卑微的要求，不過是讓自己和家人的生命財產免於被不斷侵害，走在路上不會被搶、車窗不會被砸、家中不會被宵小入侵、商店不會被偷盜打砸搶。民主黨進步派連免於讓人民恐懼的最基本要求都作不到，應該早日滾蛋，掃進歷史的垃圾堆裡。

加州 警察 舊金山

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