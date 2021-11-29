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抵制內陸倉儲物流 居民拒「大盒子」進駐

記者啟鉻／河濱報導
內陸倉儲。（記者啟鉻／攝影）
內陸倉儲。（記者啟鉻／攝影）

南加內陸近年出現愈來愈多的物流倉儲，據統計，各主要城市設立超過740多個倉儲基地，而美國肺臟協會將河濱縣和聖伯納汀諾縣列為臭氧及顆粒污染F級。如今當地居民愈加認識到，物流倉儲所帶來的負面影響，一些城市及維權團體開始拒絕這些「大盒子」進駐。

據稱，內陸有五個城市集中更多物流倉儲，包括安大略、芳塔那、奇諾、庫卡蒙加牧場以及河濱等，這些城市都設有超過10萬平方呎物流倉儲。除了2021年5月間，南海岸空氣質量管理局通過要求，物流倉儲對貨運卡車廢氣排放嚴格限制決定，其他一些城市或通過司法途徑也相繼採取抵制行動。

加州檢察長邦塔(Rob Bonta)於2021年7月間，對芳塔那市提起訴訟，稱該市一個逾20萬呎倉儲項目，會增加卡車尾氣大量排放污染氣體，對當地居民處在本來空氣不佳環境。厄浦蘭市社區維權團體Upland Community First，近期針對該市在2020年4月批准建設一座20萬1000平方呎物流倉儲及發貨中心項目，贏得訴訟，理由也與環境污染有關。

在物流倉儲業者遇到當地維權團體的挑戰形勢下，也積極尋求各種合作方式，得到當地社區認可。比如作為內陸最大物流倉儲中心亞馬遜公司，自2010年開始，為內陸城市創造超過4萬個工作崗位。一些社區及環保組織也表示，他們並非反對所有物流倉儲，就是希望遠離居民區和學校。

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