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因應內陸倉儲物流增加 河濱設管制空污總部

記者啟鉻／河濱報導
內陸倉儲。（記者啟鉻／攝影）
內陸倉儲。（記者啟鉻／攝影）

對於南加內陸物流倉儲迅速發展，所產生的負面影響，已經引起當地部分專家及民選官員關注。據暸解，內陸已經開始採取一些切實辦法，勿讓當地成為一個南加「大倉庫」空氣污染地區。

投資4億1900萬元的加州空氣資源委員會（CARB）總部正在施工，預計在2021年末前，在河濱市建設完工。約面積40萬平方呎，位於市區MLK大道與大學路交匯附近，屬河濱加大土地，總計佔地19畝。據資訊，建築以可持續高標準設計，同時有嚴格實驗室規範，目的是讓加州始終處於空氣淨化和應對氣候變化的世界領袖地位。

據暸解，該項目還包括為未來新款車輛排放測試先進技術設備，還設有一個化學實驗室、行政辦公室和一座可容納250人的禮堂。預計會有超過400人在這裡工作，有太陽能電池板提供電力，還有提供120輛電動車充電站。內陸業內人士認為，相信CARB總部運作後，會對內陸治理廢氣排放，淨化空氣做出貢獻。

河濱縣府總運營官派瑞茲表示，2019年河濱縣政委員會曾通過一項決定，規定包括貨運卡車空轉時間不得超過五分鐘，卡車停放地點與裝卸區與社區房屋距離保持至少300呎，還有卡車照明規定等。但目前尚無具體實施報告。

加州 南加 投資

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