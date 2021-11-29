南加內陸倉儲物流劇增 引發空污、交通疑慮

內陸倉儲。（記者啟鉻／攝影）

若外地遊人到南加內陸，最大的景觀是什麼？近年是大規模的物流倉儲。甚至當地居民說，無數拔地而起的倉儲基地，改變了原本內陸城郊的農場面貌，而流動的景觀就是大量貨運卡車在公路穿梭。隨著新冠肺炎疫情 影響，網上購物繁榮，更多物流倉儲正在內陸建設。結果是內陸空氣質量惡化，交通不通暢。河濱及聖伯納汀諾一些民選官員及學者也在考慮，內陸除了建立物流倉儲，是否還有其它發展的新思路。

內陸倉儲。（記者啟鉻／攝影）

物流倉儲迅速擴張

統計數據可以說明內陸物流倉儲的急劇擴張，商業地產不動產服務公司CBRE（世邦魏理仕）統計即指出，自2004至2020年，內陸倉儲發展翻了一倍，達近6億平方呎。市場和消費者數據公司Statista的資料顯示，內陸素有「大盒子」之稱，配送中心從2009年463個增加到2020年的711個，增加了54%。

加州檢察長辦公室報告，2019年，內陸帝國擁有全美100項最大物流租約的21項。媒體彭博社消息，預計全美40%的消費品由內陸地區發貨。截至2021年初。物流業僱員有八分之一來自內陸。亞馬遜公司在內陸有多家大型倉儲，河濱縣府稱，亞馬遜公司是河濱縣的第二大雇主。莫瑞諾谷市正在建設的世界物流中心，佔地4000萬平方呎。

居民抗議影響健康

內陸經濟夥伴機構執行長及總裁Paul Granillo認為，內陸物流倉儲規模在和世界其他地區比較，類似規模的有五至六個地方，加州內陸是其中之一。問題是，如何利用物流倉儲業作為內陸帝國經濟的發展引擎。聖伯納汀諾縣政委員主席哈格曼也表示，雖然物流業對縣域經濟有積極影響，而且支持地方經濟。但該行業也有缺點，比如他在公路上行駛，前方貨運卡車就佔了三個線道，行進緩慢。

當地城市部分居民正在與這個行業抗戰，表示為什麼不多發展購物中心，或與民生緊密產業。也有居民說，所有倉儲貨運卡車，巨大並行駛緩慢，使用柴油作為動力，這些都對當地產生負面影響，尤其導致空氣污染，影響當地民眾身體健康。

內陸倉儲。（記者啟鉻／攝影）

空氣惡化亟待解決

針對物流倉儲業導致的空氣污染，南海岸空氣品質管理局於2021年5月初通過一項決定。有業內人士說，是具有標誌性決定，即要求倉儲及使用柴油的貨運卡車，減少廢氣排放；這些廢氣屬於可導致人罹患哮喘、癌症 和死亡相關的空氣污染。據資料顯示，內陸是全美空氣質量惡化地區之一，原因與穿梭往來的柴油動力卡車排放廢氣有關。

加州環境監控危害評估辦公室表示，柴油燃燒產生的廢氣，可加劇過敏，導致呼吸疾病、心臟問題，甚至誘發癌症。柴油燃燒產生氣體與其它空氣污染物結合，形成臭氧，導致咳嗽、呼吸困難及肺功能下降，還會侵害視覺神經系統，引發頭痛、胸痛、思維記憶力下降等。

產業平衡需要協商

洛杉磯加州大學 （UCLA)經濟學家俞偉雄表示，南加內陸物流倉儲業近兩年尤其發展迅速，主要與電商崛起，疫情導致網上購物量增大有關。而且內陸具有足夠空間，人口少，成本較低等競爭優勢，所以倉儲業在內陸一枝獨秀。也成為當地居民就業收入來源。

如果說物流倉儲業發展，導致負面影響被部分居民詬病，未來需要調整產業平衡。希望能通過民主機制，倉儲業者具有環保意識，投資民生相關設施，來滿足當地居民生活娛樂休閒購物需要。

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