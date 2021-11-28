香港校友會聯會「港生赴美升讀大學獎學金」開放申請

（圖片來自香港校友會聯會）

以「為港儲材」為宗旨，香港 校友會聯會獎學基金即日起公開接受「2022年港生赴美升讀大學獎學金」申請。得獎者根據實際經濟需要，可獲頒最高四年全額獎學金。

成立於1996年的香港校友會聯會獎學基金，一直致力於為社會培育人才，幫助有志求學的青少年，每年提供獎學金嘉惠香港應屆畢業生，使成績優秀，有志到美國求學但家境清貧的學生受惠。

有關獎學金申請者需要符合相關條件，包括是香港永久居民，並非美國公民 ，在香港中學念書已經三年，目前為香港全日制之學生。此外，成績至少為國際普通中等教育 證書 (IGCSE) 六科A*或A，或SAT I在1300分以上，或ACT 28分以上，或IB文憑試分數或預測分數為40。

至於才能獎學金之條件，申請人需具備適當的學術成績，基金會將特別考慮申請人學習計劃有關的特別成就和資格、創造力及卓越才能。

所有獎學金申請者須於2022年秋季首次成功獲得美國四年制學院或大學的本科課程錄取，並具備證明有實際經濟需要。

有關獎學金即日開始接受申請，申請者將經過評審嚴格審核，獎學基金會將派專人進行面談及家訪，瞭解實際情況。有關香港校友會聯會獎學金申請辦法及詳情，請上網www.hksaf.org查詢，或辦公時間致電話：626-281-8179，截止申請日期為：2022年1月7日。