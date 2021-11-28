警政委員會同意 洛市警局預算明年增加12%

洛杉磯市警政委員會23日同意，洛杉磯市警局(LAPD)2022年度預算 增加12%，意即較2021年度增加2億1300萬元，總額達到19億元。因為佛洛伊德事件的影響，以及減少警力的呼聲，警政委員會2021年度大砍洛市警局1.5億元預算，不過鑑於近來暴力犯罪頻傳，委員會同意合理增加警政支出。

警政委員會同意之後，全案將交給洛市市長賈西 提（Eric Garcetti）研議，市府應會在2022年4月提交年度預算給洛市議會。賈西提當天被問到洛市警局預算增加一事時回應，市府需要經費對抗犯罪，也支持不要再砍人力經費。警察 工會認為，警政委員會終於改正方向了，但反對者仍然堅持，LAPD的預算應該撥給社福。

洛市警局年增的預算過半將用於增加警察薪津、人事支出與加班津貼。LAPD局長摩爾（Michel Moore）也向警政委員會表示，計畫用新增預算多雇94名員警，讓執法人員回到9800人的規模，另外因為獎勵離退而減少的文職人員也可能增加。另外，由於洛市2028年將要主辦奧林匹克與帕拉林匹克運動會，因此編列了31萬3000元的預備金。

洛市的凶殺案年增14%，較2019年多了45%。槍枝刑案同樣增加，因為手槍越來越多。警政委員會主席比格斯（William Briggs）表示，確實有很多人要求減少警察經費，或強調他們根本不需要警察，但是他要問，那誰來處理犯罪問題？他不認為關心市政的人，會希望再度看到有人被攻擊、搶劫或槍殺了。