我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron拉警報 全球疫情與新防疫措施一次看

好懷念…河濱市人回憶 60年前高檔餐廳感恩大餐僅2元

記者啟鉻／河濱綜合報導
感恩節大餐。（Mission Inn提供）
感恩節大餐。（Mission Inn提供）

感恩節當天，當地人士在媒體發表文章，比較進餐廳吃一頓感恩節大餐的價碼，在60年前的1959年，在南加內陸河濱市比較高檔的餐廳裡，吃一頓感恩節大餐每人也就是2元至3元左右。

文章稱，那時在感恩節前夕就有餐廳在報紙發布促銷廣告，有些是以文章形式出現，題目是「為太太們提供感恩節額外就餐策略」。首先建議太太們想像在感恩節穿著最喜歡的連衣裙和高跟鞋，佩戴胸花，來到一個就餐場所。一張餐桌放著閃光的餐具，然後喝著開胃酒、美味飄在空中，所有這一切都可以在高檔餐廳裡實現。

當時，河濱市中心Mission Inn酒店提供傳統感恩節餐點，服務時間從午間一直到晚8時。另一家在河濱廣場著名的餐廳Copper Penny以1.99元價格提供帶所有裝飾品的晚餐，客人可以在古樸氣氛中就餐。還有在Arlington的一家Silver Bell不提供酒類消費的家庭餐館，兒童套餐1.99元，成人火雞餐是2.50元。

還有一家餐廳或許更為誘人。位於Elizabeth街的Sands Steak House，感恩節提供2.5元火雞大餐，兒童是1.25元，包括三道菜：首先是一杯雪利酒或波特酒，一盤沙拉包括芹菜、橄欖、梨和奶酪，還有可以搭配米飯的雞肉清湯；然後是第二道菜，火雞及調料、肉汁及蜜餞山藥、草莓蘋果醬，塗有黃油的熱麵包卷及豌豆；最後是南瓜派、冰淇淋或果子醬。這頓大餐還配有咖啡、茶或牛奶。

波特 咖啡 南加

上一則

黑五爆多宗快閃搶劫案 洛市發戰術警報

下一則

FASCA橙縣分會 頒美國總統志工服務獎

延伸閱讀

拜登感恩節現身麻州 親民散步逛街、賞聖誕樹

拜登感恩節現身麻州 親民散步逛街、賞聖誕樹
南加華人感恩節被偷車 賊為省錢不加油 用到盡

南加華人感恩節被偷車 賊為省錢不加油 用到盡
感恩節後飛來橫禍 紐約華婦被砸腦出血命危

感恩節後飛來橫禍 紐約華婦被砸腦出血命危
殘忍？網友感恩節發「活火雞看烤火雞」片挨轟

殘忍？網友感恩節發「活火雞看烤火雞」片挨轟
感恩節 華人飛出國 度假超享受

感恩節 華人飛出國 度假超享受
悲傷感恩節 西南航空地勤下班後 停車場遭劫槍殺喪生

悲傷感恩節 西南航空地勤下班後 停車場遭劫槍殺喪生

熱門新聞

宋雲帆在洛杉磯的富人區花1200萬元為自己購置了一處豪宅。（MLS圖片）

27歲華裔創業者 買1200萬豪宅

2021-11-20 02:20
11月22日晚上，約20人闖進洛杉磯The Grove 的 Nordstrom 商店打砸搶。（KTLA 5視頻截圖）

洛市也爆集體搶劫 約20人闖進高檔百貨公司打砸搶

2021-11-23 14:35
洛杉磯Canoga 公園區的Nordstrom商場遭團夥打劫，警察和保安勘查現場。（ABC7）

洛杉磯Nordstrom商場又遭團夥搶劫 歹徒首用化學噴霧

2021-11-25 15:41
南北加州這波集體搶劫歪風，華人有可能是最大的受害者。(亞凱迪亞市警局FB)

加州集體搶劫成風 華人首當其衝 洛檢察長賈斯康 被指罪魁禍首

2021-11-25 02:20
南海岸購物中心22日晚一家餐廳遭劫匪。(警方提供）

南海岸廣場餐廳 群匪持槍搶食客

2021-11-24 02:19
最近南加州華人餐廳行業可謂經歷多事之秋。（讀者提供）

世說新聞／疫情又人禍 中餐館慘歷多事之秋

2021-11-20 17:40

超人氣

更多 >
感恩節後飛來橫禍 紐約華婦被砸腦出血命危

感恩節後飛來橫禍 紐約華婦被砸腦出血命危
中國專家：新變種Omicron難成氣候

中國專家：新變種Omicron難成氣候
剛買壽險兩天…華裔妻被殺 丈夫疑嫁禍他人遭識破

剛買壽險兩天…華裔妻被殺 丈夫疑嫁禍他人遭識破
南非醫學會：Omicron引發的是輕症

南非醫學會：Omicron引發的是輕症
多州爆打砸搶 4個因素讓犯罪率大增

多州爆打砸搶 4個因素讓犯罪率大增