好懷念…河濱市人回憶 60年前高檔餐廳感恩大餐僅2元

感恩節大餐。（Mission Inn提供）

感恩節當天，當地人士在媒體發表文章，比較進餐廳吃一頓感恩節大餐的價碼，在60年前的1959年，在南加 內陸河濱市比較高檔的餐廳裡，吃一頓感恩節大餐每人也就是2元至3元左右。

文章稱，那時在感恩節前夕就有餐廳在報紙發布促銷廣告，有些是以文章形式出現，題目是「為太太們提供感恩節額外就餐策略」。首先建議太太們想像在感恩節穿著最喜歡的連衣裙和高跟鞋，佩戴胸花，來到一個就餐場所。一張餐桌放著閃光的餐具，然後喝著開胃酒、美味飄在空中，所有這一切都可以在高檔餐廳裡實現。

當時，河濱市中心Mission Inn酒店提供傳統感恩節餐點，服務時間從午間一直到晚8時。另一家在河濱廣場著名的餐廳Copper Penny以1.99元價格提供帶所有裝飾品的晚餐，客人可以在古樸氣氛中就餐。還有在Arlington的一家Silver Bell不提供酒類消費的家庭餐館，兒童套餐1.99元，成人火雞餐是2.50元。

還有一家餐廳或許更為誘人。位於Elizabeth街的Sands Steak House，感恩節提供2.5元火雞大餐，兒童是1.25元，包括三道菜：首先是一杯雪利酒或波特 酒，一盤沙拉包括芹菜、橄欖、梨和奶酪，還有可以搭配米飯的雞肉清湯；然後是第二道菜，火雞及調料、肉汁及蜜餞山藥、草莓蘋果醬，塗有黃油的熱麵包卷及豌豆；最後是南瓜派、冰淇淋或果子醬。這頓大餐還配有咖啡 、茶或牛奶。