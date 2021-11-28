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沃爾瑪39元塑料聖誕樹開箱 6.5呎300個小燈 性價比高

記者王若然／洛杉磯報導
沃爾瑪39元低價聖誕樹如何？（記者王若然／攝影）
沃爾瑪39元低價聖誕樹如何？（記者王若然／攝影）

聖誕節將至，家庭聖誕氣氛少不了聖誕樹。可是當下美國物價飛漲，聖誕樹也在漲價，各大賣場的聖誕樹動輒上百元。然而沃爾瑪商場（Walmart）推出了39元人工聖誕樹，價格十分親民。這款超低價聖誕樹是否物超所值，消費者自有見解。

影音來源：記者王若然

這款聖誕樹的包裝是長方體紙盒，體積不算小，重量也不輕。拆開包裝後，裡面有三節樹和底座，底座由四個塑料片組成，清楚明瞭。而且安裝簡單，只需15分鐘即可完成。首先將底座拼裝好，再由下而上分別將樹枝裝好。每節樹枝都有編號，不必擔心裝錯。每節樹枝裝好後，需要將其撥開、撥散才好看。每節樹枝都有插座環環相連，安裝好後再將底座的插頭通電，即可點亮整棵聖誕樹。這款聖誕樹的組成十分簡明，也方便民眾節後收納整理。

這款聖誕樹自帶約300個小燈，分為多個款式。有黑色樹、綠色樹和白色樹，每款還分不同顏色的燈，如暖色燈和彩色燈。聖誕樹高有6.5呎，全部展開後直徑有3.5呎，擺放在中小型房屋中已足夠大。樹本身是塑料材質，但不會掉針葉。樹安裝好後，樹枝濃密，對得起39元的價格。

民眾可以根據自己的喜好用各種裝飾掛件進行點綴，打造自己風格的聖誕樹。裝飾物包括大大小小的水晶球，飄逸的絲帶，花朵，聖誕襪等，經過裝飾的聖誕樹更能迸發節日的氣氛。這類裝飾物在各大賣場或亞馬遜網站皆有出售。不過裝飾聖誕樹最好遵循色系統一，不宜使用過多顏色，否則顯得混亂，可以選藍白，紅金或粉紫色系，會帶來不一樣的感覺。

這款聖誕樹只要在沃爾瑪網站搜索即可看到，網上訂貨店裡取貨，或者網購郵寄到家。如果民眾想要直接去店裡購買，建議先在網站上查一下附近商店是否有貨。選擇郵寄到家，大約二至三天時間，很快速。不過這款聖誕樹黑五沒有打折，美中不足。

這款聖誕樹在網上算是性價比較高的一款，不過民眾也可以關注其他網站打折的聖誕樹，例如目標（Target）原價60元聖誕樹黑五打折後為36元，也很便宜。梅西百貨（Macy's）原價350元聖誕樹打折後99元，也很划算。此外，沃爾瑪網站上還有30元以下的更小型聖誕樹，民眾也可留意黑五是否有折扣，會更加划算。

沃爾瑪 黑五 梅西百貨

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