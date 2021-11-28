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Omicron拉警報 全球疫情與新防疫措施一次看

接種疫苗後安心過節 團聚營造氣氛 今年聖誕樹提前熱賣

記者楊青／洛杉磯報導
2021年聖誕樹銷售提前起跑，洛杉磯地區不少小型農場經營的聖誕樹站出奇熱絡。（記者楊青／攝影）
2021年聖誕樹銷售提前起跑，洛杉磯地區不少小型農場經營的聖誕樹站出奇熱絡。（記者楊青／攝影）

2021年感恩節脚步剛落，聖誕樹銷售已經起跑，洛杉磯地區聖誕樹選購提早開打。大型連鎖店和不少小型農場經營的聖誕樹賣場出奇熱絡，彌補黑色星期五買氣不足。商家表示，今年由於進口聖誕樹到岸時間滯後，國際貨運費大幅上漲等原因，美國本土種植的新鮮聖誕樹價格上升，但買氣依然看好。

各地Home Depot、Lowes、Armstrong nursery等聖誕樹零售大型供應商、農夫聖誕樹賣場，均表示今年民眾買樹的時間大大提前，往年聖誕節前兩周才會進入聖誕樹購買和裝飾高峰期，但商家今年提早在感恩節之前已經上貨，黑色星期五上午，不少家庭已開始將聖誕樹裝車回家。

聖蓋博谷東區一家Homedepot的聖誕樹銷售員表示，多少年來，少部分家庭在感恩節的周末開始購買聖誕樹，更多家庭在節前三周按兵不動。去年疫情期，聖誕樹銷量卻出奇好，今年從第一天的銷售情況看，大家買樹過節的意願更高。

星期五和家人一起在HomeDepot選購新鮮聖誕樹的一位華人表示，他家每年都購買聖誕樹，給孩子們增加過節氣氛，也讓來家聚會的親友感覺熱鬧溫馨。去年因疫情緣故破例沒有請客，但還是購買裝飾了聖誕樹，家人自得其樂。「今年大家都接種了疫苗，團聚是肯定的」，所以早早買樹回家準備過節。

新鮮樹量少價昂 44.99至144.99元

各地聖誕樹賣場，Douglas、Nordmann Fir、Noble和Cook各種新鮮砍伐的聖誕樹已堆成小山，從從四、五尺到將近十尺，價格從44.99元至144.99元不等，桌上型的迷你聖誕樹則是在30元以下；150元至上千元不等的人造聖誕樹也都亮起了燈光吸引購買欲。

人造樹延後上架 漲價10%到30%

全國人造聖誕樹主要進口商National Tree Co. 表示，今年人造聖誕樹製造時間比疫情前增加大約一倍，從中國南部通過巴拿馬運河到紐約的交貨時間從三周增加到八周，使得今年人造聖誕樹的上架高峰期比往年延後，目前一些大賣場雖然已開始上架，但還有相當部分尚未到岸。人造聖誕樹價格預測比去年上漲 10%到30%。

而美國聖誕樹協會則表示，今年新鮮砍伐的聖誕樹供應受到太平洋西北部夏季炎熱天氣影響，產量有所下降，活樹價格將比去年高出 5% 到 10%。

聖誕樹銷售點工作人員表示，最近兩年購買新鮮聖誕樹的民眾似乎愈來愈多，除了希望節日期間屋裏充滿松針和大自然的味道，還可以每年換新，很多家庭也因此會推遲到最後才購買新鮮砍伐的聖誕樹，以保證聖誕樹在聖誕節到新年期間還能保持新鮮和芳香。

2021年聖誕樹銷售提前起跑，不少小型農場經營的聖誕樹站出奇熱絡。（記者楊青／攝...
2021年聖誕樹銷售提前起跑，不少小型農場經營的聖誕樹站出奇熱絡。（記者楊青／攝影）

買樹意願高 快樂過節成了全家盼望

26日和家人挑選聖誕樹的陳太太表示，一方面希望早早將聖誕樹裝飾起來，讓家裏充滿聖誕氣氛，另一方面也希望聖誕樹在聖誕節至新年期間依然新鮮，滿屋飄香，延長節日的歡樂氣氛。她表示，這兩年各種擔憂比較多，所以快樂過節成了全家的盼望。

爾灣張小姐表示，一場疫情徹底改變了她對生活的態度，即便是自己過節，也不再隨隨便便，該吃吃該喝喝。剛剛過去的感恩節，她和朋友們四人花了四天功夫，精心準備了一頓火雞感恩大餐。聖誕來臨，樹要買，房前屋後也要全都裝飾起來，過好每一天，才是人生硬道理。

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