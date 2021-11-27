印太研究中心11月30日辦論壇 談美台經貿

印太研究中心論壇，（左起）楊賢怡、劉倫正、印太研究中心基金會董事長陳貴東、經濟組黃翠娟秘書。（記者李雪／攝影）

印太研究中心將於11月30日舉辦公益論壇座談會，主題「走出新冠疫情，迎接嶄新挑戰——2021歲末年終台灣 /印亞太生技健康，觀光 美食、勞工稅務、經濟投資、財務金融及政務僑務論壇」。

論壇圍繞美國 拜登總統在11月15日簽署了將斥資1.2兆美元的基礎建設法案，其對經濟的影響，觸及全球，如何把握契機，走出疫情的陰霾，特邀中華民國政府官員，企業家及學者共同探討。

據印太研究中心董事祕書長楊賢怡表示，基建法案希望透過修復國家道路橋樑，並加大投資高速網路，電動車普及寛頻電網覆蓋率等硬體設施，來創造全美就業機會，並帶動美國經濟。當天他也將參與論壇，作為主講人之一，會分享「美國1.2 兆預算美國華僑華商台商企業扮演角色」。

經文處經濟組組長劉倫正表示，當天他將主講台灣經貿、產業現況、台美經貿夥伴關係前景，以及台灣政府推動雙邊交流與合作具體作法。包括去年開始和美國國務院開始的最高層級經貿官員對談中，比較重要的議題，以及台灣政府的推動的活動，給人才提供的就業金卡服務等，屆時都會一一講解。

此外論壇還將有正瀚生技公司董事韓光甫主講「嚴冬如何用科技創新面對新冠病毒的威脅」，觀光組主任施照輝主講「2022年台灣旅遊博覽」，國策顧問、大通銀行創辦人楊信主講「創業及企業經營成功之道」，以及國策顧問、皇佳銀行總裁田詒鴻主講「金融業如何因應來勢洶洶的通貨膨脹危機」。

舉辦地點因在蒙市新開的Courtyard by Marriot酒店，因此會後還會導覽全新設施，以及晚宴「印亞太感恩之夜」。當天的活動協辦單位包括，天仁天福茗茶集團、蒙市城中區商會、美洲茶道協會、佛光山西來大學。活動時間為11月30日下午2時至5時30分，地點在蒙市Courtyard by Marriot，地址為：555 N Atlantic Blvd, Monterey Park, CA 91754。論壇報名專線：626-589-1986，晚餐專線：626-641-8215，或聯繫[email protected]。