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駐洛經文處12月1日起開放現場辦領務 每日限35人

【本報訊】
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處將恢復窗口服務。（本報資料圖）
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處將恢復窗口服務。（本報資料圖）

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處將於本(2021)年12月1日起，每周一至周五下午1時15分至3時45分開放35個名額，提供現場排隊登記臨櫃辦理授權書、退休金、現居美國證明、換發護照及簽證

經文處於疫情期間，基於保護民眾及同仁健康，現階段民眾辦理領務一律採郵寄及網路預約方式申請，惟為因應農曆年前國人返台需求，將於12月1日起，每日下午1時15分至3時45分開放35個名額，提供經文處領務轄區未事先預約(walk-in)或已預約不及等候申請之民眾現場排隊，登記臨櫃辦理授權書、退休金、現居美國證明、換發護照及簽證業務。將在符合駐地政府及所在辦公大樓管理公司防疫規範下，開放已完成施打疫苗之民眾現場排隊登記申辦領務業務，至領務大廳上午時段仍開放予網路預約民眾，上午恕不接受現場臨時遞件。

申辦流程：１.先至104辦公室外排隊。2.依序檢查疫苗卡(紙本或電子)、測量體溫、佩戴口罩、採實名制登記取得QR CODE。3.等候通知分批進入本處7樓領務大廳。4.進入7樓領務大廳後，請即就座，靜候叫號，再至櫃台送件。

注意事項：疫情期間保護自己也保障他人，請發揮公德心，未接種疫苗或有發燒及咳嗽等症狀者切勿前來申辦。申辦時請全程佩戴口罩，並遵守社交安全距離，共同做好防疫工作。請務必攜帶疫苗卡供現場人員檢查，未攜帶者恕難受理現場登記。囿於時間及名額有限，僅限本人親自排隊，不接受代辦(直系親屬除外)，額滿即不再受理。此外，無法現場排隊者，仍可採網路預約或郵寄登錄方式辦理領務，請參考經文處網站（https://www.taiwanembassy.org/uslax/post/25369.html）

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