感恩節防強風引燃野火 南加6.4萬戶斷電

感恩節南加刮強風，愛迪生公司用戶斷電。（KTLA）

25日感恩節當天，南加州 刮起強風極易引發野火。愛迪生電力公司為避免在乾燥大風天氣情況下，因電纜斷落引燃蔓延的野火，採取了斷電措施，致使超過當地6萬4000家用戶無電可用。

愛迪生公司旗下有500萬用戶，被斷電的客戶所佔比例很小。據愛迪生公司網站資訊，截至25日上午9時30分，被斷電的用戶包括，洛杉磯 縣（LA County）1萬5556戶，河濱縣（Riverside County）2萬322戶，范杜拉縣（Ventura County）1萬5215戶，聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）8843戶，橙縣（Orange County）有4127戶。

根據天氣狀況，預計當地可能還會有14萬8210個用戶被斷電。愛迪生電力公司表示，一旦天氣情況允許，立刻恢復供電，同時對輸電線纜檢查。

當天強勁的聖塔安那風加上低濕度，一旦發生野火就會迅速蔓延，引發大面積火災。據國家氣象台資訊，洛杉磯縣、范杜拉縣自24日至26日，已經發布紅旗警報（Red Flag Warning）。25日上午，聖費南度山谷、及洛縣 海岸一帶，已經發布強風警報，主要包括馬里布走廊。

氣象台稱，在洛杉磯縣及范杜拉縣山地、山谷，夜晚和晨間會出現每小時70英里強風。大風可以吹落電纜，導致發生電力故障。為避免發生意外，愛迪生電力公司才對部分用戶做出拉閘限電決定。