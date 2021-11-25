安大略機場 旅客近疫情前水平

安大略機場。（機場臉書）

據安大略國際機場 (ONT)最新資訊，2021感恩節假期通過機場出行旅客將超過18萬人，與2019年新冠肺炎疫情 大流行前，同期旅客數量接近持平。

根據目前航空公司時間安排，機場負責運營管理人員估計，在11月19日（周五）至11月29日（周一），的11天假期中，將有18萬639名旅客利用機場出行，較比2019年同期減少1.2%。旅客高峰期將在11月24日（周三），預計當天旅客人數超過1萬9000人。

安大略機場運營的航空公司提供超過20萬9000個座位，較比2019年感恩節假期時間少2.8%，在這些座位中，超過86%座位已經確認。

安大略機場管理委員會主席瓦普納表示，近幾個月以來，安大略機場旅客數量逐漸接近疫情前水平，非常高興很多旅客在感恩節期間利用機場出行。談及ONT復甦強勁，瓦普納說，2021年在機場運營的航空公司有25個目的地提供直飛服務，較比2019年夏天增加六個，其中包括芝加哥、夏洛特、檀香山、休士頓、墨西哥城和薩爾瓦多。

他表示，當機場逐漸恢復正常時，希望能為旅客提供與疫情發生前的各項服務水平，滿足各方旅客需求。

據安大略機場日前就10月旅客人數統計發布資訊，較比2020年同期客運量翻了一倍，幾乎接近新冠肺炎疫情爆發前水平，說明安大略機場已成為南加旅客為避開繁忙LAX，受旅客青睞的另一種出行選擇。機場管理委員會成員、聖伯納汀諾縣政委員哈格曼（Curt Hagman）表示，ONT在同等規模機場中，正經歷疫情大流行中快速恢復時期。