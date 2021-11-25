感恩節出遊人數創歷來第2 宜避開塞車

南加州汽車俱樂部預測南加州今年約有440萬人在感恩節假期出遊。（本報檔案照）

感恩節就在這個周末，南加州汽車 俱樂部（ Auto Club of Southern California）預測南加 州今年約有440萬人在感恩節假期出遊。即便正值史上最高汽油價格，大約有380萬南加州居民仍將選擇自駕出遊。其他的49萬4000人選擇搭乘飛機、7萬9000人則搭乘火車或郵輪等其他方式出遊。南加州汽車俱樂部發言人Doug Shupe表示，今年的感恩節將比往年還要多人出遊，數量創下歷史紀錄第二。

南加州汽車俱樂部數據顯示，周三（11月24日）下午及傍晚將是感恩假期，南加州高速公路最忙的一個時段。不管是往哪個方向開車行駛，估計在感恩節前的23日起至24日傍晚都會嚴重塞車。其中將以5號公路南向的Colorado Street開往Florence Avenue的這段路會最塞，估計這段路在24日下午至傍晚時段，塞車嚴重程度比正常高出近四倍。5號公路塞車高峰將落在24日的下午3時45分至5時45分。

數據也顯示，南加州居民在感恩節，最受歡迎的旅行景點前五名依序排名：聖地牙哥、拉斯維加斯、大峽谷國家公園、優勝美地國家公園、及聖塔芭芭拉。橙縣的迪士尼樂園（Disneyland) ，則預計將成為今年感恩節全美最受歡迎的造訪旅行地點第二名，名次列在佛州奧蘭多之後。

不過在這個感恩長周末假期，南加州居民將為每加侖汽油支付有史以來最高的價格，洛杉磯及長堤市（Long Beach) 地區普通汽油價格如今已漲至平均每加侖4.71元，而一年前，全州平均價格為每加侖3.24元。要想在周遭附近找到便宜的加油站，民眾可下載南加州汽車俱樂部App，附有「最便宜的加油站」功能。民眾另方面也可上該俱樂部官網gasprices.aaa.com，上面也有計算啟程至目的地所需的估算油價費用。