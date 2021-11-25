洛市長、好萊塢影星助力 數千人分享火雞餐

洛杉磯感恩節慈善火雞大餐，市長賈西提（左一）和警長摩爾（中）為無家可歸者打菜。（記者王珂／攝影）

洛杉磯使命教會感恩節慈善火雞大餐24日中午在教會外第五街上盛大舉行，市長賈西 堤（Eric Garcetti）、商界名人和好萊塢 明星一起來到現場，在流水席旁的伙食攤位上掌勺打菜，服務無家可歸者，場面熱鬧溫馨。

洛杉磯感恩節慈善火雞大餐現場（記者王珂／攝影）

活動現場數以千計的無家可歸者和有需要的家庭，大排長龍領取免費的感恩節大餐，除了餐食以外，現場還設有物資捐助點，為需要的人發放帳篷、被褥、食品和衛生用品，很多老人、殘障者和帶孩子的家庭紛紛前往領取。

洛杉磯感恩節慈善火雞大餐，好萊塢明星服務無家可歸者。 (記者王珂／攝影)

引人注目的是，這次活動吸引眾多志願者參加，他們分成若干小組，每個小組舉著自己的號碼牌，為前來用餐的人士做現場指引，還有專門小組協助行動不便者，幫助他們打通輪椅通道，引領他們找到位置，然後其他的志願者會把午餐拿到他們的桌上。

洛杉磯感恩節慈善火雞大餐現場（記者王珂／攝影）

除此之外，活動現場還請了樂隊演出獻唱，吸引大家的目光。一志願者表示，一年一度的感恩節慶祝活動為無家可歸者，提供超過 3000 磅的火雞肉、700 磅土豆泥、800 磅青豆和 600 個餡餅。此外，還分發650本聖經、1400多條毯子和 1200多張防水布，為寒冷的冬季做好準備。能夠在佳節期間幫助弱勢群體很有意義，讓他們感到很開心。

洛杉磯感恩節慈善火雞大餐現場（記者王珂／攝影）

在流水席攤位上掌勺者，除了市長賈西提、警察 局長摩爾、好萊塢明星、政商名流人外，還有小朋友，他們加入掌勺隊伍中為大家服務，動作嫺熟。活動現場為有需要的人提供數千頓飯菜。據瞭解，湖人隊傳奇魔術強森是今年活動的贊助商之一。