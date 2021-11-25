爾灣新警長 訪南海岸中華文化中心加強合作

爾灣警長及助理警長參觀南海岸中華文化中心的華裔對美國貢獻展。（本報記者/攝影）

爾灣市警局新任警長肯特（Michael Kent）及助理警長史邁理（Noelle Smiley）於21日專程拜會南海岸中華文化中心，並徵詢加強與華人社區合作的建議。

肯特是首位在爾灣本地成長的警察局長，他是巴基斯坦及埃及移民後裔，在就讀木橋高中時加入爾灣警局的未來警員培訓隊(police explorer)，並於2002年正式成為爾灣警官。擁有富樂頓州大學士及爾灣加大 碩士學位的Kent警長，曾擔任巡邏、偵查、培訓、特種武器及SWAT特警、指揮官、助理警長等職位，對爾灣市警局及全市治安瞭若指掌。

新任助理警長Noelle Smiley於2020年加入爾灣警局，擁有爾灣加大學士及碩士學位，在過去三年內她負責爾灣警局的後勤部門，主管警局的商業、通訊、偵查、記錄、科技及專業培訓。同時，今年年初起，爾灣警局為加強與多元化社區建立合作關係，特別設立公共關係部門，也由新任助理警長負責。

警長特別關注南海岸中華文化中心及爾灣中文學校如何因應疫情緩解後重啟的步驟。他表示，爾灣市府及警局與華人社區有多年合作夥伴關係，雖然新冠疫情影響一些合作項目暫停，但警局希望能在適當時機推展新的合作項目。

在移民家庭 中成長的肯特警長表示，他了解新移民來自不同的國家，母國與美國 的警察與司法制度不同，因此特別有需要讓他們了解美國警方的作法。同時，警局也希望能與南海岸中華文化中心合作，定期為警局工作人員舉辦培訓，讓執法的警官們也能認識華人移民的文化及習俗。

肯特警長及助理警長史邁理在南海岸中華文化中心執行長鍾幼蘭培同下，參觀文化中心設備，肯特警長對正在展出的國樂樂器特別感興趣，他移民美國前曾看過類似琵琶及古箏的民族樂器，可能是經由絲路傳往中東等地。