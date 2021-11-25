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縣警核桃新警長：節日注意防盜

記者楊青／鑽石吧市報導
洛杉磯縣警察局核桃鑽石吧分局新局長Steven Tousey。（記者楊青／攝影）
洛杉磯縣警察局核桃鑽石吧分局新局長Steven Tousey。（記者楊青／攝影）

洛杉磯縣警察局核桃鑽石吧分局新科局長Steven Tousey指出，目前鑽石吧、核桃和羅蘭岡地區最大的挑戰，是入室盜竊和財產犯罪；尤其年底華洋四大節日相繼到來，富裕地區進入全年犯罪峰期，民眾需提高警惕，分局已部署未來兩月增加巡邏，期待今年的節日季都平安愉快。

Steven Tousey今年6月接掌核桃鑽石吧分局。他表示，轄區內治安一直優良，但近年來面臨外來盜竊團夥的入侵，居民住家和商家的盜竊案上升。不過當地的暴力犯罪、致命武器攻擊等惡性犯罪，還是維持較低水平。

Tousey表示，轄區的財產犯罪大多是團夥組織進行，作案者從洛杉磯地區來，常使用的手法是先敲門，如果沒有人應門，他們就會進入到住家後院，打碎玻璃入室盜竊，或一些居民認爲社區安全，常常不鎖後門和側門，犯罪團夥即長驅而入闖空門。

Tousey表示，轄區城市成為財產犯罪目標，除了這些城市的居民較為富裕，也與一些居民警惕不高有關，比如不少居民認爲自家前庭後院安全，珠寶、錢包、手機、電腦隨便放在車中，不鎖車，犯罪團夥摸清這一點，屢屢得手，最近就有人將3萬元現金放在車上，結果被犯罪分子洗劫一空。

Tousey表示，尤其是即將到來的感恩節、聖誕節、新年和中國新年，幫派團夥都知道華人和亞洲人喜歡用現金，所以民眾千萬要注意不要成爲犯罪團夥的目標。警局已增加社區巡邏，至少未來兩個月和中國新年期間，轄區每周將增加兩次巡邏。不過他也表示，由於轄區廣闊，還是需要居民提高警惕，加强鄰里守望相助，看到不熟悉的車輛和行為異常的人，應通報警局。

1999年從警的Tousey，至今在洛縣警局服務22年。2012成為鑽石吧和核桃分局警探，之後升為警佐（sergeant）後調往總部特別行動分局，兩年多後重新回到鑽石吧核桃分局，2014年晉升為巡官（Lutenie）後調往洛杉磯世紀分局，2018年鑽石吧核桃分局長雷耶斯將他再度調到旗下，今年雷耶斯升遷，由Tousey接任警長。

他表示，自己在聖迪瑪斯長大，五年前在羅蘭岡定居，對華人東區和華人社區非常熟悉。

他表示，鑽石吧核桃警局現有150名警員和文職人員，目前沒有華語警員，希望華人子弟加入警隊服務社區。他表示，報案或者遇到緊急情況需要幫助的華人居民，只要拿起警局內電話說「Chinese」，值班警員就會知道需要華語服務，並迅速連線華語人員，提供中英互譯服務。

鑽石吧 核桃 華人

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