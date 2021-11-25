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亞凱迪亞市市長：警方加強巡邏 安心購物

記者邵敏／亞凱迪亞市報導
四五名非裔曾結夥闖入商場內的一家商店，當著店員的面搶了包奪門而出。（記者邵敏／攝影）
四五名非裔曾結夥闖入商場內的一家商店，當著店員的面搶了包奪門而出。（記者邵敏／攝影）

北加州灣區、南加大洛杉磯地區 ，最近幾日都頻發集體搶劫案，引發市民恐慌。亞凱迪亞市的Westfield Santa Anita購物中心，是聖蓋博谷區華人聚居城市最大型的高檔商場之一，雖有店員和市民表示擔憂，但亞市市長亞市市長戴守真、副市長鄭博仁均表示，年底假日期間亞市警方會加強巡邏，並且不會放過任何罪犯在亞市盜竊財物，請消費者和市民放心。

最近幾日南北加州都頻發集體搶劫案。（記者邵敏／攝影）
最近幾日南北加州都頻發集體搶劫案。（記者邵敏／攝影）

記者在探訪洛縣亞凱迪亞市的購物中心時，得知這裡也曾發生類似劫案，一家品牌包包店曾經被搶劫三、四次。Westfield Santa Anita購物中心，平常被華人稱為Arcadia Mall。該商場店員A先生表示，一家專門出售二手品牌包的店，近一年來曾發生三、四次被搶劫的案件。其中一次，四、五名非裔年輕人結夥闖入店中，當著店員的面搶了包奪門而出。

被劫後店家專門做了防盜門，顧客不能自己進出，店員開門解鎖才能進入。（記者邵敏／攝...
被劫後店家專門做了防盜門，顧客不能自己進出，店員開門解鎖才能進入。（記者邵敏／攝影）

這家曾多次遭遇搶劫的一位商家店員，證實了A先生的描述。此店出售的都是一線品牌的包，因此招來不法之徒的覬覦。案發後，店家加強防範專門做了一扇防盜門，平時顧客不能自己進出，只能店員開門解鎖後才能進入。同時，店內最名貴的包都放在安全位置，客人需要時才會拿出來展示。

A先生在這個購物中心工作兩年，據他所知，也只有這家店發生過此類案件。對於最近頻發的團夥搶劫案，A先生表示並不擔心，「這個城市的治安相對較好，我還是放心的。」A先生說，此處購物中心的保安人員很多，他們會定時定點巡邏，A先生所在的店裡就有六個監控攝影機以及警報器，遇到緊急事件時可以馬上報警呼救。

購物中心有不少華人商家，一家專門出售人參、燕窩等高檔補品的店員表示，他也在關注最近幾日發生的集體搶劫案，「看到這些新聞當然很害怕，但怎麼辦呢，我們還是每天上下班，做好自己的工作，要養家餬口，沒辦法，希望這些事情不要發生在我們身上。」

南加華人城市曾發生集體搶劫案，某一家名牌包店一年以來被搶了三四次。（記者邵敏／攝...
南加華人城市曾發生集體搶劫案，某一家名牌包店一年以來被搶了三四次。（記者邵敏／攝影）

亞市副市長鄭博仁表示，治安每況愈下，每個城市都會有一定的危險，但亞市是安全的城市，很多華人都喜歡居住在這裡，「每年節假日，亞市警察都會增派更多警力巡邏，居民可以放心。」

亞市市長戴守真說，亞市警方對於城市裡發生的任何犯罪事件都會立即做出反應，抓捕嫌疑人，「無論這些案件是否會起訴，通過警察的抓捕，也會對犯罪分子產生一定的威懾力。」

華人 亞凱迪亞 警察

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