比佛利山名店街 增派逾80武裝私人保全

比佛利山名店街Rodeo Drive的商家，已增聘80多名武裝保安人員，維護假日安全。（ABC）

近來北加 歹徒集體對精品名店「砸搶」smash-and-grab歪風蔓延到南加 ，比佛利山 市（Beverly Hills）的業者首當其衝，市警局雖已加強名店街羅迪歐道（Rodeo Drive）的巡邏警力，市內超過2000具的保全監視器也能掌握劫匪行蹤，但店家仍然爭先恐後地雇用武裝私人保全，總人數將增加80餘人，在長周末假期血拚期間巡守各精品店。

20日的兩起結夥搶劫就發生在Rodeo Drive的Louis Vuitton與Saks Fifth Avenue，不過因為兩家店的強化玻璃幾近防彈功能，歹徒無法擊碎因此空手而歸，店家並未蒙受財物損失。但是此一消息著實讓Rodeo Drive的心驚肉跳，因此加雇私人保全以防萬一。

洛市商會主席Toss Johnson表示，警方確實增派人手，但許多店家還是找了保全公司，增加門口的武裝警衛，「來店客人都能安心消費」。不過比佛利山警局還是提醒，如果碰到搶案，民眾最好不要介入，因為財物丟了事小，人命可是一去不回。

Toss Johnson強調，搶劫並非無跡可尋，例如氣溫華氏80多度，但卻有人穿著大衣出現，這就有點問題了，所以消費者應該多看看四周環境，保持警覺，畢竟街上的人只會越來越多。