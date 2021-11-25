加州快閃搶劫歪風 政府失職

感恩節前夕，舊金山 20日起連續三天有數十名民眾，蒙面闖入名牌商店劫掠，然後逃之夭夭，所謂快閃搶劫(flash mob robbery)歪風也蔓延南加。洛杉磯市22日晚約20名歹徒闖入Nordstrom百貨公司打砸搶， 比佛利山精品店也遇類似搶案。保安專家說，這無關疫情，而是法律出問題了。

近年盛行說法，美國國勢走衰，法治不彰，種族對立，警民衝突，槍枝氾濫，濫殺橫行，加州 出現集體劫掠歪風，又為這種說法增添新註腳。

直入核心地說，2014年加州公投通過第47號提案，竊盜(thief)和擁有毒品從重罪(felonies)變輕罪(misdemeanors) ，不必判坐牢；已坐牢者可申請改判減刑，因此釋出大量罪犯。如今街頭罪犯橫行，偷搶盜掠普遍，法治不彰是根源所在。

警察 執法不力，是另一因素。因為偷竊屬輕罪，抓人後法官也判交保；搶劫只要不傷人，警察都懶得管了，何況偷竊。很多報導指民眾反映，被入室偷竊報案後20、30分鐘，都看不到警察出現。

上述因素助長舊金山、洛杉磯的集體搶劫，強盜有恃無恐，心態和1992年洛杉磯大暴動中搶掠商店的民眾一樣。他們持鐵橇砸玻璃櫥櫃，搜括值錢物品，快速揚長而去。警察姍姍來遲，心態上可能認定這類犯罪不算嚴重，更助長搶犯囂張氣燄。

我們不想認定這是特定族裔幹的，但無可否認，有些族裔普遍心存「我們被這個社會欺負，他們有錢，我們貧窮，你們對不起我們」，因此劫富濟自己。疫情後大家都戴口罩，如果穿著帶有帽子的外衣，戴上墨鏡，即使監控攝像頭拍下視頻，根本無從辨識誰是誰，很難破案。

該質疑的，假日期間是犯罪高峰期，舊金山、洛杉磯警察難道都沒增派人員巡邏，防患未然？搶案發生後，為何無法立即出動警力、直升機等圍捕？或許因警察隊伍士氣低落，法律偏袒壞人，他們還會認真執法嗎？

在自由派主導的加州或其他藍州，警民一旦有糾紛，多半認定是警察的錯，使警察執法戰戰兢兢，民主黨政客揚言刪警局預算，甚至裁撤警局。如今警察隊伍抗拒口罩，對法律和政客反彈；劫案頻發，警察執法散漫效率低，當然助長罪犯們氣燄。

舊金山多起搶劫，歹徒似有組織和計畫，數十人快速搶劫後，分乘25部車逃逸，名店商家損失逾330萬元。這麼多人搶劫，警方如靠線民找破案線索不難，如何銷贓也是可突破的方向。但美國警察能像電影中那麼棒嗎？

舊金山擬採不准車輛進入，防止歹徒逃逸，有點因噎廢食。而州長紐森下令公路巡警加強巡邏，這種事還需要州長管嗎？根源在法律和警察執法系統已被破壞，偏袒壞蛋、不利善良民眾，紐森不知誰是罪魁禍首，還要朝極左路線走下去嗎？

年底假期購物季本應是大家歡樂過節的好時光，如今通膨高漲，被政府救濟金養得胃口愈來愈大的貪婪歹徒，利用疫情後社會特性翻新搶劫模式，這是「加州之恥」。該怪警察、怪民主黨或怪支持47號提案的民眾呢？