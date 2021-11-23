中國網紅愛國生意走火入魔

國際奢侈品品牌迪奧（Dior）在大陸最近又被貼上「辱華」的標籤。

迪奧在微信 公眾號、微博等平台，分享中國 知名攝影師陳漫為品牌拍攝的宣傳照，不料引發「醜化中國女性」、「醜化亞裔 形象」爭議。論戰由觀察者網牽頭，網友翻出過去陳漫為迪奧拍攝的作品，痛斥她的作品幾乎都是迎合西方世界的畸形審美，尤其是她鏡頭中不少女性面孔都是東亞人特有的，較為細長且單眼皮的「蒙古眼」。

最近大陸網友關於小眼睛的「討伐」已經不是第一次了，早先電影「尚氣」作為漫威精心製作，投向中國市場的情書一封，結果被禁。網友嘲笑劉思慕眼睛太小，認為是醜化中國人，進而再翻出多年前的公開發言批判一番。

小紅書上也不乏此類討伐。近日就看到一位不算太出名的美妝小網紅女生，因為自己是單眼皮且從來不貼雙眼皮膠，妝容也願意突出自己的丹鳳眼，結果被網友攻擊，認為是討好歐美人對亞洲人的歧視審美，「跪久了站不起來」。小女生不甘示弱，表示父母給了自己這樣的長相，她也對自己的臉很滿意且自信，憑什麼說她的長相「辱華」。

事實上，亞洲人因為近代以來深受歐美審美觀的影響，追捧歐式眼、高鼻梁本是近百年來才有的事。如今強調東方女性的自然美，拒絕整容，竟然要被冠以「跪舔」歐美審美觀的「罪名」，才是滑稽。

不過樣貌的討論其實只是整個大風氣下的小話題。近年來這樣的事太多，以至於毫不令人意外。無論是某品牌的華裔模特臉上雀斑，還是NBA高管的一條推文，無論是博主還是網友，拿著顯微鏡滿世界地尋找誰在辱華的蛛絲馬跡，再添油加醋一番報導，賺取愛國流量。能賺到，無非是因為中國網民因為沒有更多的渠道參與公共事務和政治討論而已，能討論的話題實在有限，能表達的價值取向也相當單一。

兩個月前，共青團中央忽然發出一篇「『愛國生意』當休矣」的文章，罕見地批評了一些鼓吹愛國情懷的主播。但事實上做愛國生意的何止這幾個小網紅，官方機構拿幾個小網紅開鍘，還能顯得「理中客」（理性中立客觀）。

如今大陸的自媒體大都自覺少談國事，愛國生意不僅是一門好做的生意，還是可以做的幾門生意之一。至少從最基本的市場經濟原理看來，能做成生意，也只能說明受到「市場」歡迎。從「反辱華」表態愛國，畢竟只賺不賠。但這對中國的國際聲譽影響又如何呢？當受益於全球化的中國開始與全球化較勁，又會帶來怎樣的結果？