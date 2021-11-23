三家族合組地產投資團 第二代管理

賴清陽（中）攜寧永健（左一）、寧靜（右三）、解業成（左二），在華興保險總裁張國興（右一）、杜惠莉律師（右二）陪同下，拜會洛杉磯世界日報社長于趾琴（左三）。（記者謝雨珊／攝影）

旅館 行業受新冠疫情重創，不少業者財務大失血，但對於某些投資 者來說，危機也是轉機。德州休士頓華人律師賴清陽和他領銜的投資團隊，趁著旅館業景氣低迷，在休士頓及奧斯汀等地區購入四家國際級連鎖旅館，並在短期內獲利。當加州人都想投資德州房產時，賴清陽反而看準洛杉磯地區的商機投資旅館。

賴清陽近期率團來洛杉磯考察，19日拜會洛杉磯世界日報社長于趾琴，同行者還有投資團隊成員寧永健、寧靜、解業成等人，並贈送一本他們近期出版的「美國 旅館及德州地產的商機與法律」。這本書分享了他們多年地產投資的經驗智慧，以及精湛的專業知識，包括加盟連鎖企業的訣竅，如何做買賣談判，及商業地產估價，還有過戶美國房產等八大要素等。

賴清陽團隊向于趾琴分享他們如何投緣一起合作的契機。例如：住在洛杉磯的解業成，早在2005年就看好奧斯汀的發展，看準疫情對旅館業的影響，決定進場投資旅館。因緣際會，他在世界日報上看到賴清陽等人，危機入市購入兩家萬豪酒店，主動聯繫賴清陽，雙方一拍即合，決定攜手投資未來。

賴清陽投資團隊成員也包括他的兒子賴賢安。擁有豐富投資經驗的寧永健，也帶領女兒寧靜加入賴清陽投資團隊。他們都希望華人藉著投資大型旅館連鎖企業，讓在美國受教育的下一代展現管理長才。該團隊也期盼能藉由「美國旅館及德州地產的商機與法律」這本書，輔導更多有志於此的華人，一起了解投資房產的相關資訊。