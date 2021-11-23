柑縣台美商會講座 助台商掌握先機

加州柑縣台美商會於11月20日舉辦線上投資講座。（橙僑提供）

加州柑縣台美商會於11月20日舉辦線上投資講座，邀請財團法人中華民國對外貿易發展協會專員謝明村主講「美國 基礎建設與台灣 合作機會」，以及拓運科技公司執行長張敏君主講「電動汽車 市場與新駕駛行為趨勢」。當天講座由柑縣台美商會會長楊博盛，及名譽會長張欣珠共同主持，希望活動能促進台美經濟文化交流，幫助僑台商掌握先機，拓展國際市場。

謝明村指出，美國總統拜登推動Build Back Better政策，跨黨派基礎建設法案已獲得眾議院通過及白宮簽署，未來五年將支出約5500億元，加上先前批准的資金，總計約1.2兆美元。法案中包含電動巴士、充電站、交通建設的鋼鐵零件、寬頻網路及潔淨能源等是台灣優勢的產業，在電動巴士及充電站的政策目標是2030年達到完全零排碳巴士，及設置50萬個充電站，潛在商機各約75億美元。他提醒台商應努力提升產品品質，並在地化融入美國當地市場掌握此波商機。

張敏君說明順應綠能環保及節能減碳的世界潮流，加州亦規畫至2035年時要禁售新出廠的汽油車，所以電動汽車勢必成為市場主流，她剖析電動汽車與燃油車的維護及使用成本，並介紹電動車AC交流電與 DC直流電充電的差異，及各種不同營業場所適合的充電站模式，她希望這項訊息有助於僑台商掌握電動車相關週邊市場的未來商機。

當天約有100位僑胞參加線上投資講座，橙縣華僑文教服務中心主任蔣翼鵬、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處經濟組組長劉倫正、僑務委員杜武青、聖地牙哥台灣商會名譽會長楊禮朱等也上線與兩位主講人討論並交換意見。