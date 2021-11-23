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注意！領失業金未回應EDD通知 可能受罰

橙縣訊
北美華人會計師協會與橙縣華僑文教服務中心於11月21日合辦「2021紓困法案及報稅新知」線上財經講座。（橙僑提供）
北美華人會計師協會與橙縣華僑文教服務中心於11月21日合辦「2021紓困法案及報稅新知」線上財經講座。（橙僑提供）

北美華人會計師協會與橙縣華僑文教服務中心合作，於11月21日舉辦「2021紓困法案及報稅新知」線上財經講座，由會長張青和楊平、汪光中、施啟祥四位專業會計師，分別就「企業主如何通過選擇公司類型來合法避稅」、「國稅局最新審計重點更新」、「反向貸款對於退休族群的財稅考量」及「解析政府疫情期間的稅法紓困法案」等僑民關心議題，提出解說。

張青講解目前美國個人及公司稅的稅率表，以及長期資本利得稅、列舉扣除額、標準扣除額等知識，教導僑民如何作正確判斷。他提醒有領取失業救濟金的僑民，不要忽略加州就業發展局 (EDD) 發出的郵件及其他型式的通知訊息，必須適時回應，否則不但可能影響領取的權益，還可能受罰。

楊平表示，有大筆交易金額在銀行進出者、報稅時收入跟生活開銷費用不相稱、高收入者以及領取政府補助者，這些都是國稅局重點查帳對象。

汪光中說明「反向貸款」的申請資格，反向抵押貸款是用自己名下的房子作為抵押給金融機構，以便向金融機構按時或一次、數次領錢，對於擁有房屋但缺乏現金的退休族群提供另類理財選項；他也提醒反向貸款要注意的保險及稅務上的考量。

施啟祥從聯邦政府、州政府、縣政府、市政府等幾個面向，簡介疫情期間的紓困法規。他提醒美國政府對紓困借貸金額的查帳都是事後追究，假設有企業通過借貸免還得申請，但政府事後查到借貸人不符合當初PPP貸款申請條件，一定會向該企業追討回借貸的錢。

本次線上講座約有150人經由橙僑中心視訊平台及臉書參與。

貸款 紓困 美國

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