我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國際奧會護航中國官媒？「#彭帥在哪裡」掀冬奧輿論戰

大S離婚汪小菲 婆婆張蘭開直播：可憐我兒子

過濾器、攝像頭 今年感恩節禮物很「疫」樣

記者張宏／洛杉磯報導
Easy Flow便攜式過濾過濾器，對於長途旅行者來說能減輕戴口罩的不適感。（品牌網站）
Easy Flow便攜式過濾過濾器，對於長途旅行者來說能減輕戴口罩的不適感。（品牌網站）

今年的感恩節禮物趨勢很「疫」樣，人們更傾向選購疫情相關的衍生產品，比如便攜式過濾器、和家人遠距離通話使用的攝像頭、為兒童準備的兒童專屬音箱，且人們也更注重天然和健康的護膚產品和電器。

華人劉小姐準備年底去歐洲旅行，她說，長時間旅行戴口罩很不舒服，最近偶然機會發現了Easy Flow便攜式過濾器，覺得對自己很有用。這個便攜式的過濾器非常輕巧，能連接到任何口罩（N95、KN95、布、外科），提供新鮮的過濾空氣。即使她幾個小時戴口罩也感覺很舒適，不會覺得頭疼、噁心或者疲憊和焦慮。現在使用World折扣碼還能獲得25%折扣，因此她打算多買幾個送給朋友，作為疫情下特別的禮物。

感恩節一定要有孩子的禮物，華人媽媽Tina最近發現Jooki Wifi兒童揚聲器很適合送給孩子，她說，這款藍色的音箱外觀可愛，除了具備藍牙和播放功能，最特別是配有各種動物形狀的儲存卡，把儲存卡插入音箱的凹槽就能播放各種兒童讀書、故事和音樂，而孩子們只需在Jooki應用程式上點擊，就能開始或停止儲存卡的內容或父母預設的 Spotify 播放列表，對於疫情長時間在家的孩子，能成為孩子的好夥伴。

Jooki Wifi兒童揚聲器很適合作為感恩節禮物送給孩子。（品牌網站）
Jooki Wifi兒童揚聲器很適合作為感恩節禮物送給孩子。（品牌網站）

節日不能和家人相見的人大有人在，只能通過網路雲端相見。為了更清楚看到家人，華人李先生最近買了一款VAVA 網絡攝像頭。他說，在感恩節無法與家人面對面團聚，這款VAVA全新2k網絡攝像頭虛擬地與家人團聚。網絡攝像頭即插即用，且具有全高清分辨率、頂級噪聲過濾麥克風、精確自動對焦和360°頭部，還能將其連接到電腦或電視獲得更大屏幕。

VAVA全新2k網絡攝像頭。（品牌網站）
VAVA全新2k網絡攝像頭。（品牌網站）

對於女性來說，節假日少不了購買護膚品作為禮物。華人Lily劉疫情後皮膚常過敏，她說，她無意中發現一些護膚系列很適合自己。有些品牌主打有機植萃成分，減少臉部化學殘留，她最愛植物三重奏（Botanical Trio）的面膜和超舒緩的乳液，另外乳香系列的爽膚水、面霜和眼霜，用起來都很舒服，不僅滋潤舒緩皮膚，修復肌膚不適，還能軟化老化跡象並保持皮膚彈性。

氣炸鍋在疫情中給很多家庭和個人帶來烹飪便利。華人主婦許太太推薦Uber空氣炸鍋，她說，這款炸鍋容量大，有數字顯示屏、一鍵式控制和八種預設烹飪模式，能煎炸、烘焙和解凍，只需按一下按鈕即可完成感恩節晚餐。最贊的是無需上油，清潔起來輕而易舉，因為它適合洗碗機清洗。

Uber空氣炸鍋。（品牌網站）
Uber空氣炸鍋。（品牌網站）

疫情 華人 口罩

上一則

南加本周乾燥炎熱 部分地區最高達86度

下一則

另類生活／冬季露營車出遊有訣竅 不可不知

延伸閱讀

火雞比去年貴24% 肉、魚、蛋價飆…感恩節大餐漲了14%

火雞比去年貴24% 肉、魚、蛋價飆…感恩節大餐漲了14%
感恩節假期5340萬人出行 逼近疫情前水準

感恩節假期5340萬人出行 逼近疫情前水準
料理功夫／感恩節美食 蔬菜鮭魚枕頭

料理功夫／感恩節美食 蔬菜鮭魚枕頭
年底假日出遊者眾 疫情難擋遊興

年底假日出遊者眾 疫情難擋遊興
感恩節的意義

感恩節的意義
紐約感恩節大禮 霍楚簽署營養法案

紐約感恩節大禮 霍楚簽署營養法案

熱門新聞

汽車撞進南加鬧市區中餐廳。（讀者提供）

汽車司機誤將油門為剎車 開進中餐館 食客被撞飛

2021-11-18 22:06
宋雲帆在洛杉磯的富人區花1200萬元為自己購置了一處豪宅。（MLS圖片）

27歲華裔創業者 買1200萬豪宅

2021-11-20 02:20
北美華人會計師協會會長張青會計師。（會議截圖）

國稅局將加強查稅 這些人是稽查對象

2021-11-15 02:18
「尚氣與十環傳奇」美國熱賣，劉思慕前景看俏。（歐新社資料照片）

「尚氣」劉思慕好萊塢山上置產 500萬買下豪宅

2021-11-17 02:20
楊信（右）、楊紹培（左）父子聯手在居家用品市場，各自攻下一片天。（記者謝雨珊／攝影）

跳蚤市場擺攤發跡 華裔父子銷垃圾桶稱霸美國

2021-11-18 02:20
楊信（左）與兒子楊紹培各自經營公司，兩公司年銷售額達5億美元。（記者謝雨珊／攝影）

世說新聞／掌握這些財富密碼 華裔父子年入5億

2021-11-17 19:10

超人氣

更多 >
賓州華人外賣郎遇劫 開槍自衛 持槍非裔搶嫌1死2傷

賓州華人外賣郎遇劫 開槍自衛 持槍非裔搶嫌1死2傷
80蒙面徒 洗劫舊金山高檔百貨 目擊者：像電影場景

80蒙面徒 洗劫舊金山高檔百貨 目擊者：像電影場景
油價飆漲 但為何在好市多加油這麼便宜？

油價飆漲 但為何在好市多加油這麼便宜？
大S、汪小菲離婚了 協商分9億台幣家產

大S、汪小菲離婚了 協商分9億台幣家產
彭帥與國際奧會主席視訊通話 聲稱一切安好

彭帥與國際奧會主席視訊通話 聲稱一切安好