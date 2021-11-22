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階進基金會義診 中西醫嘉惠千人

記者邵敏/羅斯密報導
當天幾十名醫生匯聚，牙科眼科全都免費治療。（記者邵敏/攝影）
當天幾十名醫生匯聚，牙科眼科全都免費治療。（記者邵敏/攝影）

階進慈善基金會11月21日（周日），在羅斯密社區中心公園（Rosemead Community Recreation Center and Park）舉辦義診活動，當天幾十名醫生參加義診，包括牙科、眼科在內都為民眾提供免費治療。

基金會首席執行長葉品毅說，截至周六晚上，預約就診的病人就有900多名。

階進慈善基金會11月21日，在羅斯密社區中心公園舉辦義診活動。（記者邵敏/攝影）
階進慈善基金會11月21日，在羅斯密社區中心公園舉辦義診活動。（記者邵敏/攝影）

當天義診除了接種新冠疫苗和流感疫苗外，還有家庭科、心臟科、洗牙、補牙、拔牙、眼科檢查、配鏡、針灸和推拿等多項免費服務。葉品毅表示，參加義診的醫生包括六名眼科醫生，六名中醫，15名牙醫等。

上午9時，義診門口已排起長隊，當天患者人數超過1000多名。（記者邵敏/攝影）
上午9時，義診門口已排起長隊，當天患者人數超過1000多名。（記者邵敏/攝影）

負責牙科義診部門的沈醫生說，當天預約看牙的病人已多達200多名，很多人沒有牙科保險，階進慈善基金會提供這樣的平台做義診，我們醫生很高興能參加，幫助這些病人。 

九歲的女孩在母親陪同下前來注射新冠疫苗。（記者邵敏/攝影）
九歲的女孩在母親陪同下前來注射新冠疫苗。（記者邵敏/攝影）

家住羅斯密的牛女士上個月剛移民到洛杉磯，還沒有買任何醫療保險。她說，「腰腿經常疼痛，走路不方便，就過來讓推拿醫生診斷。我不會說英文，感覺在這裡非常方便」。

九歲的Anna在母親陪同下前來注射新冠疫苗，孩子有些緊張害怕。 Anna的媽媽說，「因為家人在醫院工作，認為冬季疫情會有惡化趨勢，接種後對孩子多一層保護。」

當天就診的病人除華裔外，還有其他族裔的患者，各個年齡階段的人都有。葉品毅說， 義診在下午4時結束，很多人雖預約了時間，還是會晚來，醫生仍堅持為每一位前來就診的居民提供服務。 

階進慈善基金會舉辦類似的義診活動已有五年。葉品毅透露，基金會目前正在籌備，準備明年年底在羅斯密開設一家非營利醫療中心，為當地民眾提供一個免費的綜合性醫院。

當天幾十名醫生匯聚，牙科眼科全都免費治療。（記者邵敏/攝影）
當天幾十名醫生匯聚，牙科眼科全都免費治療。（記者邵敏/攝影）

流感疫苗 醫療保險 疫情

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