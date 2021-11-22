我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國際奧會護航中國官媒？「#彭帥在哪裡」掀冬奧輿論戰

大S離婚汪小菲 婆婆張蘭開直播：可憐我兒子

南加本周乾燥炎熱 部分地區最高達86度

記者啟鉻／綜合報導
南加州本週天氣轉為乾燥炎熱。（ABC7截圖）
南加州本週天氣轉為乾燥炎熱。（ABC7截圖）

南加州21日起轉為乾燥、炎熱天氣型態，部分地區最高溫達華氏86度，預計乾熱天氣持續至22日（周一），  24日(周三)略為降溫，但25日起溫度又將上升一些。

國家氣象局表示，洛縣、橙縣21日出現乾燥天氣，東北陣風時速達每小時40哩，最高溫度將達86度。山谷和內陸地區高溫也達82度，乾燥的東北陣風，將達每小時50哩。海灘地區也將為乾熱天氣狀態，高溫達85度。

山區比該區其他地區較為涼爽，最高溫為58度，夜間則降至31度。沙漠社區最高溫達69度，瞬間陣風達每小時25哩。

國家氣象局表示，南加地區近日因風力較強及溫度適宜，突發野火風險提高，一旦發生山火或因強風迅速蔓延。部分地區已經發布火災發出紅旗警告（Red-flag warning）。

南加河濱縣、聖伯納汀諾縣及內陸橙縣地區21日（周日）上午9時至晚7時發布紅旗警告（Red-flag warning），洛杉磯縣、范杜拉縣自22日（周一）發布紅旗警告，從上午9時持續到午後3時。發布紅旗警告期間，當地濕度降低，發生野火機會上升。氣象局稱，一旦發生野火將迅速擴大，火焰高度及能見範圍都很明顯。

內陸地區20日開始風力增大，21日晨最強，然後午後開始減弱，這些地區包括聖塔安那山地、克利夫蘭國家森林（Cleveland National Forest），周日最高氣溫可達78度至83度（均為華氏）。在Cajon以及San Gorgonio 隘道，聖塔安那山地臨近沿海山麓一帶，一般風力在每小時20至30哩，有時達45至55哩，局部強風可至每小時60至65哩。

高溫 南加 橙縣

上一則

加州人沒健保 罰款將更高 一家4口最低罰2400元

下一則

過濾器、攝像頭 今年感恩節禮物很「疫」樣

延伸閱讀

南加內陸河濱突發野火

南加內陸河濱突發野火
南加發布紅旗警告 當局籲防野火風險

南加發布紅旗警告 當局籲防野火風險
寒潮來襲 中國三分之二地區將低至零度

寒潮來襲 中國三分之二地區將低至零度
聖谷首個遊民屋落成 安置三個月過渡

聖谷首個遊民屋落成 安置三個月過渡
專家：氣候變化整個地球村的問題 將導致人口遷徙

專家：氣候變化整個地球村的問題 將導致人口遷徙
受監管吸毒場所 布里德推動春季前開設

受監管吸毒場所 布里德推動春季前開設

熱門新聞

汽車撞進南加鬧市區中餐廳。（讀者提供）

汽車司機誤將油門為剎車 開進中餐館 食客被撞飛

2021-11-18 22:06
宋雲帆在洛杉磯的富人區花1200萬元為自己購置了一處豪宅。（MLS圖片）

27歲華裔創業者 買1200萬豪宅

2021-11-20 02:20
北美華人會計師協會會長張青會計師。（會議截圖）

國稅局將加強查稅 這些人是稽查對象

2021-11-15 02:18
「尚氣與十環傳奇」美國熱賣，劉思慕前景看俏。（歐新社資料照片）

「尚氣」劉思慕好萊塢山上置產 500萬買下豪宅

2021-11-17 02:20
楊信（右）、楊紹培（左）父子聯手在居家用品市場，各自攻下一片天。（記者謝雨珊／攝影）

跳蚤市場擺攤發跡 華裔父子銷垃圾桶稱霸美國

2021-11-18 02:20
楊信（左）與兒子楊紹培各自經營公司，兩公司年銷售額達5億美元。（記者謝雨珊／攝影）

世說新聞／掌握這些財富密碼 華裔父子年入5億

2021-11-17 19:10

超人氣

更多 >
賓州華人外賣郎遇劫 開槍自衛 持槍非裔搶嫌1死2傷

賓州華人外賣郎遇劫 開槍自衛 持槍非裔搶嫌1死2傷
80蒙面徒 洗劫舊金山高檔百貨 目擊者：像電影場景

80蒙面徒 洗劫舊金山高檔百貨 目擊者：像電影場景
油價飆漲 但為何在好市多加油這麼便宜？

油價飆漲 但為何在好市多加油這麼便宜？
大S、汪小菲離婚了 協商分9億台幣家產

大S、汪小菲離婚了 協商分9億台幣家產
彭帥與國際奧會主席視訊通話 聲稱一切安好

彭帥與國際奧會主席視訊通話 聲稱一切安好