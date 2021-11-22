南加本周乾燥炎熱 部分地區最高達86度

南加州本週天氣轉為乾燥炎熱。（ABC7截圖）

南加 州21日起轉為乾燥、炎熱天氣型態，部分地區最高溫 達華氏86度，預計乾熱天氣持續至22日（周一）， 24日(周三)略為降溫，但25日起溫度又將上升一些。

國家氣象局表示，洛縣、橙縣 21日出現乾燥天氣，東北陣風時速達每小時40哩，最高溫度將達86度。山谷和內陸地區高溫也達82度，乾燥的東北陣風，將達每小時50哩。海灘地區也將為乾熱天氣狀態，高溫達85度。

山區比該區其他地區較為涼爽，最高溫為58度，夜間則降至31度。沙漠社區最高溫達69度，瞬間陣風達每小時25哩。

國家氣象局表示，南加地區近日因風力較強及溫度適宜，突發野火風險提高，一旦發生山火或因強風迅速蔓延。部分地區已經發布火災發出紅旗警告（Red-flag warning）。

南加河濱縣、聖伯納汀諾縣及內陸橙縣地區21日（周日）上午9時至晚7時發布紅旗警告（Red-flag warning），洛杉磯縣、范杜拉縣自22日（周一）發布紅旗警告，從上午9時持續到午後3時。發布紅旗警告期間，當地濕度降低，發生野火機會上升。氣象局稱，一旦發生野火將迅速擴大，火焰高度及能見範圍都很明顯。

內陸地區20日開始風力增大，21日晨最強，然後午後開始減弱，這些地區包括聖塔安那山地、克利夫蘭國家森林（Cleveland National Forest），周日最高氣溫可達78度至83度（均為華氏）。在Cajon以及San Gorgonio 隘道，聖塔安那山地臨近沿海山麓一帶，一般風力在每小時20至30哩，有時達45至55哩，局部強風可至每小時60至65哩。