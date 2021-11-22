華裔漸凍兒錄取3名校 慈母含辛茹苦18載培育兒子成材

黃慧華陪同兒子樓印根戶外曬太陽。（樓印根臉書）

18歲的華裔少年樓印根(Benjamin Lou)，今年同時收到哈佛大學（Harvard University）、麻省理工學院（MIT）及加州 理工學院（Caltech）三所頂級名校的錄取通知。但他生來患有「脊髓性肌肉 萎縮症」(SMA)，俗稱「漸凍人」，身體功能基本喪失，最初被醫師們認定活不過兩歲，如今被認為是個奇蹟，而這個奇蹟創造者除了自己，還有他的母親黃慧華和全家人。

對於樓印根來說，進名校要比對抗疾病容易得多。黃慧華解釋，兒子無法起身坐立，而且不能控制四肢。他的頭一低下去就回不來，需要別人幫忙扶正才能恢復原位。可想而知，24小時不能離開人，18年來，他基本上每天都是在母親看護下生活。

在兒子未滿一歲時，被確診患有不治之症後，黃慧華心碎後，坦然面對殘酷現實。她辭去高薪職位，改行全職護工，幾乎24小時投入護理與復健，例行工作包括穿衣餵飯、換送尿盆、調整身姿、活動關節、服藥扎針，戶外曬太陽。

黃慧華說，樓印根在生活上花費的時間比較多，大便一次就要一小時，因為他的肌肉無力，要把他抱下來，脫下褲子坐上馬桶，完事後再穿上褲子，一下一上就需要一個多小時。小便也是這樣，而且近年來尿頻尿急，一會兒一次。如果他要挪個位置或者下床外出，因為要安裝儀器，換乘輪椅，也要半個小時。所以他的時間非常不夠用。

「因為他的疾病，分分鐘都要考慮怎麼做？我每天都在不斷學習，怎麼幫助照顧他。醫師說，他屬於這類病中的非常弱的類型。如果活到20歲去走也常見。」她閱讀了許多醫學書籍，買來輔助器材，藉助機械，讓兒子舒展身肢，扶持起立，短時間站立一會兒，對他都是一種享受。

樓印根同時也被加州理工學院錄取參觀校園。（黃慧華提供）

能使黃慧華感到欣慰的是，兒子聰明且喜歡學習，主要自學，基本上都在家裡進行，花的時間較少。事實上，他也沒有很多時間可用於學習。他的身體功能，只有手指可以勉強移動，其他功能基本喪失，學習工具都是別人幫忙搬動。樓印根使用的兩部電腦放在一起，因為按鍵比較困難一些，大部分都使用語音識別系統voice letter。所幸，「孩子的語言能力不錯。」

樓印根有超常的數學天賦，兩度進入美國 數學奧林匹克（USAMO）決賽，今年初本來也完全可以第三度入選，但當時因為發病，坐不起來，考試受到影響，以些微差距落選，他很難過。黃慧華安慰他，身體有病，不必和健康的同學競爭，以後還有其他機會。

樓印根不僅對數學有興趣，而且思考有深度，入選數學訓練營（Mathcamp），有機會就向老師提問，發表自己的觀點。老師都很欣賞，樂意為他寫推薦信，並相信任何大學都會接受他。

目前樓印根就讀麻省理工學院數學系，第一年居家線上學習，學校特別成立一個小組，專門為他設計教學課程。樓印根也不負眾望，第一學期考試成績幾乎都是滿分。同時黃慧華也為他設立個線上眾籌平台，為他明年遠赴麻省理工校園學習募款。

2019年世界罕見病日，樓印根堅強樂觀鼓勵同伴病友。（樓印根臉書）

樓印根前後四次接受矯正手術，其中一次將兩根鈦合金棒植入脊柱兩側，以維持身體平衡，才能在輪椅上坐穩較長時間，並靠兩根手指操控電動輪椅穿行於室內戶外。盡管身患不治之症，但他依然保持積極生活態度和進取精神。他曾經擔任2014年世界罕見病(World Rare Disease) 協會大使。