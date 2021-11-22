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橙縣僑界急難協會講座 談銀髮族健康財產規畫

【聖地牙哥訊】
橙縣僑界急難救助協會11月20日在聖地牙哥北郡文教中心，舉辦「後疫情時代-銀髮族生活須知講座」。（橙僑提供）
橙縣僑界急難救助協會11月20日在聖地牙哥北郡文教中心，舉辦「後疫情時代-銀髮族生活須知講座」。（橙僑提供）

當天現場及線上均出席踴躍。（橙僑提供）
當天現場及線上均出席踴躍。（橙僑提供）

橙縣僑界急難救助協會11月20日在聖地牙哥北郡文教中心，以實體及線上方式同步舉辦「後疫情時代-銀髮族生活須知講座」，主講專題涵蓋信託及財產規劃、不同類型老人住宅的選擇、銀髮族三個急症的重要醫學常識。

這次講座由副會長/聖地牙哥召集人暨僑務委員杜武青籌劃，邀請遺產規劃律師蕭誼庭、房地產經紀人劉許麗菊、醫師王明約為僑民開講，當天現場出席者13人，60人遠距參加，其中不乏青壯世代為照護好年邁父母、長輩，以及為自己未來銀髮生涯預做規劃，而出席取經。

蕭誼庭指出，美國銀髮族七天、24小時的平均居家照護費用，每月高達2萬美元，因此，想要兼顧退休養老生活與財富傳承後代，絕對要將個人資產的信託及分配預作完善規劃。

地產經紀劉許麗菊，介紹不同類型的老人住宅，從出售的獨門獨院到按月出租的老人公寓，詳細介紹箇中不同契約、付款方式、設施及服務對象。同時，現場出席的橙縣僑界急難救助協會前副會長暨僑務諮詢委員汪慎叔，也分享退休後喬遷至獨門獨院老人社區的生活體驗，及衣食住行育樂的服務，並接受現場及線上提問。

王明約醫師則表示，銀髮族對於胸部呼吸不適、神智不清、跌倒不起的生理變化，需特別注意，因為這三個症狀都與不同的急症有關聯，且都需掌握黃金診治時間。例如，呼吸不適可能與心臟急症有關，急性心肌梗塞除可能出現頭暈虛弱、頸部及背部疼痛、左邊或兩邊手臂或肩膀疼痛外，往往胸口疼痛、呼吸困難也是主要症狀。

退休 聖地牙哥 橙縣

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