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洛縣巴市13歲男孩在家打電玩 被流彈擊中身亡

記者邵敏／巴沙迪那報導
13歲男孩在家中打遊戲，不幸被流彈擊中身亡。（KTLA5視頻截屏）
13歲男孩在家中打遊戲，不幸被流彈擊中身亡。（KTLA5視頻截屏）

一名13歲的男孩20日（周六）下午，在洛杉磯縣巴沙迪那市（Pasadena）的家中玩電子遊戲時，卻不幸被窗外的流彈擊中身亡。

據巴沙迪那警局稱，這名未具名的男孩11月20日下午 6 時 12 分左右被槍殺，當時他正在Raymond 900 街區的家中臥室裡玩電子遊戲。槍擊發生時，男孩的母親也在家中，發現兒子中彈後立即撥打報警電話尋求幫助。

13歲男孩在家中打遊戲，不幸被流彈擊中身亡。（KTLA5視頻截屏）
13歲男孩在家中打遊戲，不幸被流彈擊中身亡。（KTLA5視頻截屏）
13歲男孩在家中打遊戲，不幸被流彈擊中身亡。（KTLA5視頻截屏）
13歲男孩在家中打遊戲，不幸被流彈擊中身亡。（KTLA5視頻截屏）

男孩被救護人員帶到當地一家醫院，但仍宣告不治。警方初步認為，受害男孩和屋內的任何人都並非槍擊案的目標，警方尚無關於嫌疑人或動機的信息。

當局週日表示，偵探正在努力確定槍擊案的預定目標，目前尚不清楚這起事件是否與幫派有關，還是與駕車槍擊有關。巴市警察局長佩雷茲(John Perez)週日表示，我們正在查看所有可用的監控視頻。

居住在案發現場附近的華裔孫先生，聽聞此案後表示震驚與害怕，「美國槍擊案件頻發，但都是在公共場所發生，沒有想到，孩子在家中玩，竟會遭遇如此不幸，槍枝管理存在的問題太嚴重了。」

警方敦促知情者致電巴市警局626-744-4241，匿名者可撥打800-222-TIPS (8477) 聯繫，或上網留言 www.lacrimestoppers.com。

槍擊 警察 美國

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