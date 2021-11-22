加州人沒健保 罰款將更高 一家4口最低罰2400元

華興保險總裁張國興。（本報檔案照）

2022年若沒買健保的民眾需繳納的罰款又提高了！華興保險總裁張國興日前在北美華人會計師協會主辦的稅務講座上說，屆時一家四口若沒有買健保，最低罰款額度為2400元。加州 全保（Covered California）已於11月1日開放投保，建議大家與其不投保付高罰金，還不如用低保費 買保障。

根據加州全保網址規定，2022年在申報2021年所得稅表時，若發現納稅人未提出購買健保的證明，罰款為成人每年800元、18歲以下者每年400元，因此張國興指出，如果一家四口未買保險，兩名成年人的罰款是1600元，兩名未成年子女是800元，加起來的罰款是2400元。

罰款將由加州稅務局（California Franchise Tax Board）執行。 有關罰款的信息，包括家人因沒有保險而可能欠的罰款，可訪問加州稅務局的網站，並使用他們的罰款估算工具來計算，網址是:https://www.coveredca.com/learning-center/tax-penalty-details-and-exemptions/penalty/。

張國興說，繳高罰金又沒保障顯然非常不值得。他並建議民眾不要直接續保，最好每年都諮詢或研究是否有新福利 ，重新評估再投保，否則將可能虧很大。

繳納0保費的話題在近期非常火熱。根據加州全保官方數據，有70%以上加州居民都可拿到0保費福利。到底是誰有資格領取這項福利呢？張國興說，這得根據郵編、年收入、報稅人口數及其年齡來判斷，在南加州家庭年收入在6萬至8.5萬左右，都可能符合申請0保費，詳情得憑個案情況判斷。這項0保費福利計畫提供很多A級保險公司福利。

有70%個人投保者投保在藍盾保險公司（Blue Shield of California），經過張國興比較，他發現在擁有相同福利及條件下，藍十字（Anthem Blue Cross ）的保費可為0保費、藍盾則有幾十元的投保費。因此他建議投保人可諮詢保險業者，評估是否適合從藍盾轉為藍十字保險公司，享受同樣健保福利又省到錢。

張國興說，2022年低收入可拿白卡、中高收入可取0保費福利、新移民或無證移民也可有健保。加州全保僅可在開放投保期間購買 ，投保開放期為2021年11月1日至2022年1月31日，鼓勵大家花少錢買保障。0保費福利詳情可上www.kcal.net/2022-health-insurance-application/查詢。