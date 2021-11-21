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疫期紓困補助金 頭1萬200元免稅

記者謝雨珊/ 洛杉磯報導
為幫助受疫情嚴重影響的族群，聯邦政府從2020年起陸續通過多項紓困法案，協助企業及百姓度過難關。（本報檔案照）
為幫助受疫情嚴重影響的族群，聯邦政府從2020年起陸續通過多項紓困法案，協助企業及百姓度過難關。（本報檔案照）

新冠疫情爆發迄今已有一年多，為了應對挑戰和幫助受到嚴重影響的族群，聯邦政府從2020年起陸續通過多項紓困法案，協助企業及百姓度過難關。本報記者整理出多項紓困及救濟的重點方案，包括紓困金、失業救濟金、紓困貸款等。

新冠疫情至今，美國總統先後簽署了「三個」刺激經濟紓困法案：2020年3月26日通過史上最大的2.2兆經濟刺激紓困法案 (American Cares Act) 、同年12月簽署的9000億新冠疫情緊急紓困法案（Coronavirus Response and Relief Supplemental Appropriations Act），及2021年通過的一項1.9兆新冠紓困救助計畫法案 （American Rescue Plan Act) 。今年11月拜登總統也另外簽了一項1.2兆元基礎建設法案（Infrastructure Investment and Jobs Act）。

以上法案衍生出的紓困項目，包括個人補助紓困金（EIP) 、失業救濟金（EDD) 、PPP企業貸款補助、EIDL企業貸款補助、及ERC保留員工抵稅額等多項大型的救濟補助方案。

2.2兆經濟刺激紓困法案發出每人最多1200元、17歲以下子女每人500元紓困金，年薪7.5萬元以下者可領滿1200元、第一輪PPP企業貸款補助、ERC保留員工抵稅額、疫情失業補助每周600元；9000億新冠疫情緊急紓困法案發出每人最多600元紓困金，年收7.5萬元以下可領滿600元、第二輪PPP企業貸款補助、ERC保留員工抵稅額；1.9兆新冠紓困救助計畫法案，則發出每人最多1400元紓困金補助、第二輪ERC保留員工抵稅額、失業後的健康保險補助COBRA、餐廳振興基金（RRF) 。

至於加州方面也分別發放了兩次600元紓困金，第二輪紓困金放寬條件，只要年收入在7.5萬元以下的居民都可領到600元紓困金。會計師施啟祥在北美華人會計師協會舉辦的線上講座表示，符合資格者想領這項紓困金的前提是，必須在今年10月15日前報稅，沒申報者已沒有機會領到這筆錢了。目前尚有一些民眾未領到錢，他說，按照加州稅務局，民眾可上官網查看Zip Code最後三碼，最後一批將在明年1月發放。若超過時間仍沒有收到錢，建議致電給加州稅務局詢問。

以下為紓困項目相關的最新注意事項：

2020年拿到失業救濟金者，基本上需納為收入繳稅，不過失業金頭1萬200元為免稅。施啟祥說，全國大概有1600萬人左右需做調整，太早報稅沒享受到這項福利者，但國稅局已陸續分批發送退款。

根據11月剛通過的1.2兆元基礎建設法案，在疫情期間一直存在的ERC保留員工抵稅額申請於今年9月30日停止。施啟祥說，如何處理後續等詳情仍未有結果出爐，民眾可鎖定接下來幾個月更新。

施啟祥強調，國稅局一直致力於推出多語言服務，建議不會講英文的華人民眾，找國稅局可致電1-833-553-9895，並要求中文翻譯。根據他的經驗，這條熱線回覆比一般國稅局專線的回覆快得多。

紓困金 疫情 貸款

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