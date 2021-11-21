專家：氣候變化整個地球村的問題 將導致人口遷徙

哥倫比亞大學地球與氣候研究院教授暨全球移民問題專家Alex de Sherbinin。（記者楊青／攝影）

剛剛落幕的第26屆聯合國 氣候變化大會留給全球環境科學界以及各國政府合作廣闊的討論空間。來自美國 地球與環保研究學術機構的科學家以及少數族裔社區環保組織研究人員19日表示，氣候變化是整個地球村的問題，氣候變化下所產生的難民對全球的人口遷徙造成的膨脹，進一步加速氣候變化腳步，這個「死結」需要全人類合作解決。

來自知名環保組織Sierra Club、WE ACT for Environmental Justice以及哥倫比亞大學地球與氣候研究院的三位負責人19日應少數族裔媒體中心邀請，對聯合國氣候變化大會及相關議題展開討論。

剛剛參加格拉斯哥氣候變化大會的Sierra Club主席Ramon Cruz Diaz認為，本次氣候變化大會雖然存在許多爭論，但對全球的環保合作具有長遠意義。美國不僅派出了代表而且與各國誠懇對話。此次大會，一些發展中國家提出希望停止任何可能造成毀壞森林的資金補助，各國爭論的另外一個焦點是，究竟是要逐步淘汰還是要逐漸減少煤和化學燃料的使用。

Diaz表示，聯合國的本次氣候變化大會，有人攻擊美國和歐盟，說他們阻礙了一些賠款，這些發展中國家由於氣候變化而受到影響，他們認為應該從氣候變化中獲得賠償。但美國難以對這些做出承諾，因為環保科技發展、環保面臨的問題和氣候改變的方式和時間表等等，都存在很多不確定性。

Diaz表示，美國多年來倡導控制全球1.5度溫升，但本次聯合國大會對此一目標沒有達成一致意見，一些國家對此一數據表示質疑。

哥倫比亞大學地球與氣候研究院（Columbia Climate School and its Earth Institute）教授以及全球移民 問題專家Alex de Sherbinin表示，美國科學家致力於控制全球1.5度溫升計畫，是因為氣溫每升高一度，會對海平面和生物系統產生巨大影響，現在的溫度如果高出四度，將對全球造成毀滅性的影響。

「我們為環境公正行動組織」 負責人Dana Johnson。（記者楊青／攝影）

他說，地球上很多人類居住的地區已受到氣候變化的顯著影響，很多地方溫升已經達到前所未有的程度，一方面一些氣候災害的力度和頻率史無前例，另一方面也看到受到影響地區人畜生存能力變得更加脆弱。氣候變化也造成人口流動加速，降水較少的地區的人口往水土豐厚地區遷移，科學家預計，到2050年，各個地區將有4800萬至2.16億人口因氣候因素被迫移民，人口最多的是非洲，其中又以撒哈拉以南的非洲地區的移民人數最多。當然，工作機會、政府政策和文化也是人口遷移的因素，但氣候對人類遷移影響非常大。

「我們為環境公正行動組織」負責人Dana Johnson呼籲「環境正義」，她認為，近年一些大型企業假裝對環保關注，或者是他們對社區造成的影響關注，但並沒有實際行動改善，這也是政府和公共部門應該關注的問題。